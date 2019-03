Hent gratis kompost til din have

Der er gratis kompost at hente på din lokale genbrugsstation fra fredag den 22. marts til og med søndag den 5. maj. Foto: Presse

genbrug Gratis kompost, er det ikke bare fristende? Uanset hvad, kan du i hvert fald hente gratis kompost, allerede fra i dag, på genbrugsstation på Valhøjs Alle 182.

Af William Lind Arpe (Praktikant)

Så er der godt nyt til borgere med grønne fingre. Fra i dag og til og med søndag den 5 maj er der nemlig mulighed for at hente kompost kvit og frit på genbrugsstationen på Valhøjs Allé.

”Vi deler gratis kompostmuld ud allerede i slutningen af marts, fordi haveejerne gerne så tidligt som muligt vil have jord under neglene,” udtaler udviklingschef Yvonne Amskov fra Vestforbrænding i en pressemeddelelse.

Den gratis kompost er lavet af have- og parkaffald, som er blevet komposteret. Den er meget næringsrig og skal altid blandes med jord eller sand. For hvis man sår eller planter i den rene kompost, risikerer man at ødelægge planten og svide dens rødder.

”Ved at omsætte haveaffaldet til kompost, genbruger vi ressourcerne og recirkulerer næringsstoffer til naturen På den måde er vi med til at sikre en fornuftig udnyttelse af sparsomme råvarer, som for eksempel fosfor, der er en ressource, vi risikerer at få mangel på i fremtiden,” udtaler Yvonne Amskov.