Godt nyt til Coldplay-fans

Nu kan du endelig komme til koncert på Damhuskroen igen. Denne gang med Coldplay-lyd. Foto: Foto: Presse

Det er som om, der er kommet mere liv på Damhuskroen i 2019. Efter en musikalsk tørke er række af musikalske arrangementer begyndt at give genlyd, og nu er der godt nyt til fans af megabandet Coldplay.

Af André Bentsen

Du kan godt gøre dig klar til at opleve en stor passion for musikken fra et af verdens største rockbands, Coldplay. Eller i hvert fald nogen, der kommer helt tæt på de store verdensstjerner.

Med mere end 70 millioner solgte albums og masser af massive radiohits, har Coldplay for længst udviklet sig til et af de mest populære bands overhovedet. Storladne og iørefaldende hits som Yellow, Clocks, Fix You, Viva la Vida, Paradise, A Sky Full of Stars og Adventure of a Lifetime har gjort det britiske rockband til allemandseje. På Damhuskroen kan du den 16. marts klokken 21 opleve A Rush of Coldplay, der er en hyldest til det verdensberømte band, og der bliver ikke gået på kompromis nogen steder.

Hårdt arbejde

At genskabe Coldplays udtryk kræver i dén grad benhårdt arbejde og ikke mindst musikere som kan løfte opgaven. Den fire mand store besætning i det danske tribute-band genskaber ikke blot Coldplays store lyd, men også deres visuelle udtryk. Alt sammen for at komme så tæt som muligt på målet og tilfredsstille selv de mest hardcore Coldplay-fans.

Siden 2012 har A Rush of Coldplay løftet opgaven og på diverse festivaler, open air-arrangementer og spillesteder bevist at de magter udfordringen. Den flotte respons og de meget overvældende, positive kommentarer fra publikum er et udtryk for at bandet har sin berettigelse.

”Vi går hele vejen”, udtaler drengene fra A Rush of Coldplay: ”Vores mål er, at spille Coldplays musik så tæt på den ægte vare, at hvis du lukker øjnene, tror du, at du er til en Coldplay koncert” Udover iørefaldende hits på samlebånd er Coldplay kendetegnet ved en kæmpe lydmur i stil med U2. Måske derfor har U2 omtalt netop Coldplay som deres favoritband.

Danske Coldplay-fans må desværre leve med, at Coldplay kun sjældent gæster Danmark. Det har været medvirkende til beslutningen om at danne A Rush of Coldplay. ”Så må vi jo sørge for at danske fans kan komme til at opleve Coldplays musik rundt omkring på festivaler og spillesteder”, udtaler A Rush of Coldplay og tilføjer: ”Men først og fremmest handler det om, at vi alle er helt vilde med Coldplay”.

Annonce

ang dine billetter her:

https://www.ticketmaster.dk/event/DHK1603A?language=da-dk&fbclid=IwAR2wnTbpqtC5ovwVKBiMynkJp3Qe0eHRMeym0SBJ15OU7dtN64g4Z_zYa_Y