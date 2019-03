Frynseklinik hjælper kæledyr i Rødovre

DYREAMBULANCE: Den mobile nonprofit dyreklinik, Frynseklinikken, er opkaldt efter den private donors hund, Frynse, og er en fuldt udstyret dyreklinik med operationsfaciliteter, blodprøveudstyr og scanner. Man betaler det man kan for konsultationer og behandlinger. Foto: Anton Unger

Mennesker og dyr Det kan være dyrt at gå til dyrlægen. Har man samtidig ikke særlig mange penge at rutte med, men elsker sit kæledyr kan situationen være helt uoverskuelig. Derfor hjælper Dyreværnets Frynseklinik på mandag socialt udsatte borgeres kæledyr ved frivilligcenteret.

Af André Bentsen

Dyreværnet, som blev stiftet den 11. marts 1898, er en af Danmarks ældste dyreværnsforeninger. Foreningen har et af Danmarks største internater, som ligger på Islevdalvej i Rødovre. Derudover har Dyreværnet en afdeling i Kolding. Udover at drive internatsdrift har Dyreværnet også tre dyreambulancer og som seneste skud på stammen, er Frynseklinikken blevet en del af Dyreværnets forebyggende arbejde med at hjælpe danske kæledyr.

Lige om lidt er det et år siden, at Dyreværnet, som bl.a. driver internat beliggende på Islevdalvej her i Rødovre, lancerede Danmarks første nye mobile nonprofit dyrlægeklinik, Frynseklinikken.

Frynseklinikkens formål er at hjælpe socialt udsatte borgeres kæledyr udfra et ‘betal-hvad-du-kan’-princip – og på mandag går det løs igen.

Initiativet nemlig også Rødovres borgere til gode, når Frynseklinikken mandag den 1. april kl. 10 – 12 er at finde på Rødovre frivilligcenter, Slotsherrens Vænge 2A.

Selvom Frynseklinikken endnu ikke har fejret et års fødselsdag, har den rullende dyrlægeklinik behandlet flere end 1.000 danske kæledyr i hele landet.

Hjulpet mere end 1000

Rikke Christensen-Lee, der er direktør for Dyreværnet, er stolt over de mange dyr, Frynseklinikken allerede har hjulpet:

“Jeg er utrolig stolt over, at så forholdsvis nyt et tiltag, som Frynseklinikken er, har hjulpet mere end 1.000 dyr,” siger Dyreværnets direktør Rikke Christensen-Lee, der også er uddannet dyrlæge.

“Jeg har selv været med Frynseklinikken flere gange og der er ingen tvivl om, at socialt udsatte borgere har en stor kærlighed til deres dyr. De har dog ofte ikke den økonomiske formåen til, at dyret bliver jævnligt tilset af en dyrlæge. Den forebyggende effekt der er i at tilbyde denne ydelse, er markant, og ved at forebygge eventuelle dyreværnssager, er Frynseklinikken med til at hjælpe både dyrene og deres ejere,” fortæller en glad Rikke Christensen-Lee, der samtidig grinende pointerer, at Frynseklinikkens besøg ved Rødovre Frivilligcenter ikke er en Aprilsnar.

Der skal ikke bestilles tid for at få tilset sin hund, kat eller kanin. Man møder op og får tildelt et nummer, hvorefter Frynseklinikkens dyrlæge Pia Nielsen og veterinærsygeplejerske Sofie, går i gang med at tilse dyrene fra en ende af.

Tilbuddet er målrettet socialt udsatte borgere og man betaler det, man kan for at få behandlet sit dyr.

Læs meget mere om Frynseklinikken på https://dyrevaernet.dk/frynseklinikken/