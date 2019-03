Fremtiden flytter ind

Udover et særligt fokus på frugt, grønt og nemme måltider, vil butikken opleves anderledes, da alt fra musik og varer til Netto-medarbejdernes tøj er opdateret. Billedet er fra 2016. Foto: Arkiv

åbner igen Nye farver, ny indretning og et særligt fokus på frugt, grønt og nemme måltider. Ny Netto-butik på Tårnvej er Salling Groups bud på fremtidens discountbutik.

Af Christian Valsted

I næste uge kan du igen købe bananer, køkkenruller og dåsetun i Netto på hjørnet af Tårnvej og Tæbyvej. Efter en større renovering er discountbutikken igen klar til at tage imod kunderne og hvis man som kunde godt kan lide forandringer, er der noget at glæde sig til, hvis man skal tro Salling Group, der ejer Netto.

Butikken på Tårnvej er nemlig Salling Groups bud på fremtidens discountbutik.

Den nyrenoverede butik vil byde på et helt nyt butikskoncept og vil adskille sig fra en typisk Netto-

butik i kraft af ny indretning, nye farver og et særligt fokus på frugt, grønt og nemme måltider.

”Vi har ganske enkelt revitaliseret hele vores butikskoncept, som har fået en gennemgribende makeover. Kernen i vores nye koncept vil stadig være det, som man som kunder kender: Nemlig gode varer til de bedste priser. Men med vores nye koncept vil vi i endnu højere grad gerne skabe butikker, som det er rart at være i for både kunder og medarbejdere,” udtaler Nettos direktør, Michael Løve, i en pressemeddelelse.

Nettos nye butik i Rødovre er en af i alt 70 butikker, som Netto enten bygger eller renoverer i 2019. Det er målsætningen, at samtlige Netto-butikker, indenfor de næste fem år, skal renoveres og forvandles, så de står klar i det nye koncept.

Butikken på Tårnvej åbner den 4. april.