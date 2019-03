‘Fremmerne’ satte en stopper for Avartas gode stime

Frem stoppede Avartas lange stime uden nederlag. Foto: Brian Poulsen/arkiv

fodbold Avarta tabte på udebane til Boldklubben Frem med 1-0. Gæsterne fra Espelunden ramte træværket ikke mindre end tre gange i dagens kamp, blandt andet et frispark der tog indersiden af stolpen og nu ser top 6 håbet rigtig svært ud.

Af Mike Hjulmand

Thomas Wesths tropper var denne lørdag en tur til Valby Stadion, hvor der altid er gang i den på tilskuerpladserne. Det gik dog desværre ikke som håbet for de grønklædte. En rigtig flot solo aktion af hjemmeholdets Tonni Adamsen sendte BK Frem i front.

”Jeg synes slet ikke, de er bedre end os i dag, men det er en kamp, hvor vi på ingen måde har marginalerne med os. Emil Thomsen kom galt afsted undervejs i kampen og forventes ude i længere tid,” fortæller Thomas Westh Hansen og forsætter:

“Det er et flot mål de scorer, hvor han vendte rundt på en usædvanlig vending og sparkede den flot ind. Cadeau til det, men jeg synes virkelig, vi havde mulighederne i dag,” mener cheftræneren.

Tredje gang blev ikke lykkens gang

Ordsproget med at tredje gang er lykkens gang var bestemt ikke med Avarta i dag. Udeholdet ramte træværket hele tre gange og det var en af de dage, hvor kuglen bare ikke kunne komme ind over stregen.

To kampe og fem point

Der resterer to runder af grundspillet inden Avartas skæbne helt afgøres, men efter kampen i dag er det nok med ret stor sikkerhed, at de grønklædte skal en tur i nedrykningsspillet. Der er fem point op til B 93 på den givende top 6 plads.

“Næste weekend skal vi møde Hillerød, der mere end os står i en af disse knald eller fald kampe. Vi skal aldrig sige aldrig og vi vil stadig gøre alt, hvad vi kan for at komme i oprykningsspillet, men ligegyldig hvad er pointene usædvanlig vigtige, fordi de tages med over i et eventuelt op- eller nedrykningsspil,” lyder det fra Westh Hansen.