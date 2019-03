Fortsætter lovende takter

August Storm ses yderst til ventre med Dannebrog om skuldrene. Foto: Privat

taekwondo Hwarang Rødovres talentfulde kæmper, August Storm, fortsætter med at levere fornemme internationale resultater.

Af Peter Fugl Jensen

I weekenden var der endnu et stort internationalt taekwondo-stævne, Multi European Championship, som blev afholdt i Bulgarien. Stævnet giver, som President Cup, direkte adgang til Kadet EM, hvis man kæmper sig til finalen.

Hwarangs August Storm er allerede klar til Kadet EM, men i Bulgarien kunne han bekræfte, at udtagelsen er berettiget, da han vandt fire kampe og dermed var klar til finalen. Der mødte han en græker, der viste sig at blive Augusts overmand, da han vandt finalen med 22-13.

Kadet EM afholdes i Riga i oktober måned.

I næste weekend tager 25 udøvere og trænere fra Hwarang til German Open i Hamborg.