Fortolker kongen i Viften

Jesper Lundgaard har stemmen, passionen og energien til at fortolke de bløde, de energiske og de store sange, som Elvis fyldte det musikalske univers med. Foto: Presse

elvis Entertainer Jesper Lundgaard har Elvis-blod i årerne og i næste uge fortolker han ikonet i Viften.

Af Christian Valsted

Elvis er kendt som ’The King of Rock ’n’ Roll’ og onsdag den 6. marts kommer det med sikkerhed til at rulle i bedste Elvis-stil, når sanger og entertainer Jesper Lundgaard besøger det lokale kulturhus med showet ’Elvis – en mand og hans musik’, der formidler kongens største sange og giver historier fra en utrolig og skelsættende karriere. Det er Rødovre Teaterforening, der har forestillingen på plakaten, hvor publikum kommer med helt tilbage til Elvis musikalske start, gospel rødderne og det store gennembrud. Jesper Lundgaard leverer de bedste sange fra scenen og krydder koncerten med anekdoter og historier fra Elvis’ liv.

Hvis du vil opleve showet fra første paket, sker det i Viften onsdag den 6. marts klokken 18.

Billetter kan købes via viften.dk.