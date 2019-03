Foråret kalder cyklen frem

SPONSORERET INDHOLD Endelig – sådan vil nogen måske sige. Foråret har endnu engang meldt sig på banen, og her d. 31.03 går vi fra vinter til sommertid. Dette betyder også dagene bliver længere, og flere vælger igen at finde cyklen frem.

Selvom cykling burde være en obligatorisk motionsform hele året, så er der nu bare noget specielt over at komme ud i luften lige netop i denne tid vi bevæger os ind i.

Er din cykel forårsklar?

Ikke nok med at du selv er blevet forårsklar, er det også nødvendigt at cyklen bliver det. Har cyklen stået i kælderen hele vinteren, er det essentielt at få tjekket op på om alt er som det skal være. Det er ikke helt nok at stellet blot ligner sig selv – alt lige fra cykelsadel til kæde og styr skal også have et tjek.

Har du en elcykel, er det ekstra vigtigt at du får undersøgt cyklen. Gennemsnitsfarten på disse cykler er højere – og når farten er højere, ved man også at et uheld statistisk set er værre. Derfor skal man være ekstra omhyggelig til at gennemgå cyklen for eventuelle fejl og mangler.

Er du i tvivl – hent hjælp udefra

Er du ikke tryg ved din egen vurdering, anbefales der altid at man henter hjælp udefra. Det kan være din lokale cykelmekaniker. I nærområdet, har vi også Cykelexperten, der med eget værksted altid er i stand til at kunne hjælpe. De er eksperter i cykler, og har deres fysiske butik placeret i Vanløse, mindre end fem kilometer her fra Rødovre.

At få undersøgt cyklen af en fagperson er en rigtig god idé. Det er altid bedre at være på den sikre side, frem for at tage unødvendige chancer. Trafikken i og omkring København kan være ganske massiv i morgen- og eftermiddagstimerne. Så selvom man siger:

”Har man først lært at cykle én gang, glemmer man det aldrig”.

I så fald kan man være nok så god en rytter, hvis cyklen melder fejl på bremse, dæk, sadel eller kæde.

Pas på hinanden i trafikken

Generelt skal vi passe på hinanden i trafikken. Derfor kan du også altid dele informationen her med dit netværk, for at sikre at det ikke kun er dig, som er bevidst omkring et årligt cykeltjek. For hvis uheldet skulle opstå, er der som regel også andre involveret. Dette skulle vi helst undgå.

Danmark er en cykelnation, og er et forbillede for rigtig mange andre lande på verdensplan, der desperat prøver at få opbygget en infrastruktur og cykelkultur, der bare i nogen grad minder om den vi har herhjemme. Og i sådan statistik pynter uheld bestemt ikke.