Fem lækre opskrifter på drinks med Gin

Der findes næppe nogen mere klassisk drink end en gin og tonic. Men selvom ginen efterhånden er en ældre dame, så betyder det ikke, at hun ikke kan forny sig. Gin er en spiritus med uendelige kombinationsmuligheder, som komplementerer mange forskellige produkter, man kan blande den op med.

Her vil vi kort ridse ginens historie op, hvorefter vi giver dig 5 lækre drinkopskrifter, der indeholder gin.

Ginens historie:

Ginen er en drik, man kan datere helt tilbage til 1600-talet. Her blev den drukket af den bredde befolkning, da gin var den eneste spiritus, der ikke var tillagt told fra kongehuset. De lave priser gjorde, at der i London opstod titusinder af ”gin shops”, der distribuerede den billige spiritus. I midten af 1700-tallet var gin blevet så populært, at én London-borger i gennemsnit drak 1 liter gin om ugen. Det høje forbrug medførte selvsagt en række dårligdomme, hvorfor man i 1700-tallet valgte at lægge en række høje afgifter på gin for at mindske forbruget. Dette ville de gin-elskende London-borgere dog slet ikke finde sig i, hvorfor der på baggrund af gin-afgifterne startede et oprør i Londons gader. Oprøret eskalerede, hvorfor man fra politisk side var nødt til helt at fjerne afgifterne på gin kun ganske få år efter, man havde indført dem.

I dag er folk stadig vilde med den klare spiritus, og der er siden 1700-tallet lavet et hav af drinks, man som hjemmebartender kan begive sig ud i at lave. Herunder vil du finde 5 forskellige opskrifter på drinks, der indeholder gin. Hvis man ikke har mod på at begive sig ud i at lave disse drinks selv, kan man altid frekventere en af de mange barer eller klubber, der uden tvivl har drinks med gin på drinkkortet

5 opskrifter på drinks med gin

Tom Collins:

Ingredienser

5 cl Gin

3 cl Rose’s Sugar Cane

3 cl citronsaft

6 cl danskvand

2 tynde skiver citron

Opskrift:

Fyld din shaker med is og tilsæt alle ingredienser på nær danskvand. Shake i 5-10 sekunder og hæld det derefter i et glas, der er fyldt med isterninger. Top til sidst med danskvand og pynt med citronskiverne.

Gimlet:

Ingredienser

4 cl gin

4 cl Rose’s Lime

2 skiver lime

Opskrift:

Bland gin og Rose’s Lime i et whiskyglas og fyld med is. Pynt til sidst med limeskriverne.

Rangpur Ginger:

Ingredienser

4 cl gin

10-12 cl ginger ale

1 stænk angosturabitter

2 skiver lime

Opskrift:

Fyld is i et whiskyglas og kom herefter alle flydende ingredienser heri. Pynt til sidst med limeskiverne.

Pink Lady:

Ingredienser:

4 cl gin

2 cl Triple Sec

2 cl citronsaft

1 pasteuriseret æggehvide

1 cl grenadine

1 strimmel citronskal

Opskrift:

Fyld is i din shaker og hæld derefter alle ingredienser op i shakeren. Shake nu i ca. 30 sekunder. Når du er færdig med at shake, hælder du det hele over i et vinglas og pynter med en strimmel af citronskal.

Gin and Tonic with a twist:

Ingredienser:

4 cl gin

10-12 cl tonic

Strimler fra økologisk agurk

Frisk mynte

Opskrift:

Hæld is, gin og tonic I et glas. Skræl herefter strimler af en agurk med en rodfrugt-/kartoffelskræller og kom strimlerne op i glasset. Top herefter drinken med friske mynteblade.