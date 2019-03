Falsk alarm i Vestbad

Alle badegæster blev i søndags evakueret fra Vestbad efter lugtgener. Der var dog ingen fare på fare, da lugten kom fra en kloak og var ganske harmløs. Foto: Arkiv

en and Hovedstadens Beredskab tog ingen chancer, da der søndag eftermiddag lugtede af benzin i den nyrenoverede svømmehal. Alle badegæster blev evakueret, men det viste sig senere, at den bekymrende lugt var ganske ufarlig.

Af Christian Valsted

Tilbage i januar måned måtte flere børn og voksne tilses på hospitalet efter et klorudslip i et teknikrum i en svømmehal i Hvidovre.

Hovedstadens Beredskab og personalet i Vestbad tog derfor ingen chancer, da svømmehallens personale søndag eftermiddag bemærkede en benzin-agtig lugt fra kælderen under Vestbad.

”Vi har tidligere haft sager med klorudslip og derfor valgte vi at få alle badegæster ud af svømmehallen,” oplyser en medarbejder fra presseafdelingen hos Københavns Vestegns Politi om sagen.

I badetøj på gaden

Ifølge nyhedsmediet Newsbreak.dk stod flere badegæster i badetøj på gaden under evakueringen, men de kunne forholdsvis hurtigt komme ind i varmen igen, oplyser politiet.

I Vestbad er den daglige leder Ulrik Olsen ked af, at badegæsterne blev generet, men han understreger at sikkerheden altid kommer i første række.

“Da vi bemærker lugten fra kælderen kontaktede vi straks Hovedstadens Beredskab og vi vil til enhver tid evakuere svømmehallen, hvis vi har mistanke om en form for udslip. Det er bedre at være på den sikre side,” siger han.