Exit RSIK i 1. division

William Rørth stod det første kvarter, men blev så taget ud til fordel for Frederik Jakobsen, men han fik også en hård medfart af Hvidovre. Foto: Brian Poulsen/arkiv

Ishockey Hvidovre var fysisk stærkere og effektive i deres overtalsspil. Dét og en sjælden ensidig dommerpræstation kunne Rødovres unge 1. divisions-mandskab ikke stille noget op overfor og så vandt naboerne stort i Rødovre Centrum Arena.

Af Peter Fugl Jensen

80-6. Det var udvisningsminutterne fordelt mellem Rødovre og Hvidovre. Det blev udslagsgivende.

Jeg svor for mange år siden, dengang Jakob Grumsen fuldstændig smadrede alle tanker om objektive kendelser i kvartfinaleserien i Frederikshavn mellem vendelboerne og Mighty Bulls, at jeg ikke længere ville kommentere en dårlig dommerpræstation, men Kenneth A. Larsen gik simpelthen over stregen i ensidige kendelser denne onsdag aften.

Personligt havde jeg glædet mig til en god kamp og blev noget så skuffet over, at en dommer fik hovedrollen.

Jeg har faktisk ikke noget imod en dårlig dag fra en dommer, hvis han dømmer dårligt begge veje, men jeg kan ikke udstå ensidige dommere.

Håbløserheder i massevis

To gange i 1. periode blev Rødovres spillere, der ellers havde friløbere, stoppet klokkeklart af en hooking. Ingen kendelse.

Det mest komiske var, da der blev dømt mål i starten af 2. periode, da en back fra Hvidovre skød udenfor zonen, mens to holdkammerater stadig var i Rødovres zone. Det var en meget klar fortsætlig off-side, men nej – der var da dømt mål. Heldigvis var der lidt fornuft, da den ene linjedommer fik rettet fejlkendelsen.

Ved 1-4 målet slog Rasmus Hansen flere gang på keeper Frederik Jakobsen, som havde blokeret pucken. Jeg har før set en slashing blive dømt for mindre, men ikke her. Der blev dømt mål, da Rasmus Hansen fik frit slag på keeperen og Rødovres backs så til.

På 1-5 målet blev Rødovres back Kasper Larsen udsat for en så voldsom slashing over armen, at han gik i isen og i øvrigt ikke kom tilbage. Ingen kendelse, men i stedet en gratis chance til Hvidovre som scorede.

Det mål lukkede kampen, for Rødovres spillere så opgivende ud efter den klokkeklare forseelse, der resultaterede i et mål til modstanderne.

Det var bare nogle håbløsheder, som bare ikke må ske i så vigtig en kamp. Synd og skam for kampen, hvor Hvidovres spillere havde stort set frit lejde, mens Rødovre blev straffet for alt i de to første perioder, selvom kampen aldrig var voldsom.

Måske lige bortset fra, at Hvidovres Sebastian Sørensen tævede Rødovres Alberto Pison, der blev så gal, at han ’stjal’ modstanderens stav og knækkede den. Utroligt i øvrigt, at Sørensen slap med to minutter, da han startede slagsmålet og uddelte nogle seriøse øretæver.

Når det er skrevet, så var Hvidovre utrolig stærke i overtalsspillet, mens Rødovre var lammede foran eget mål, så gæsterne havde let spil på returpuckene fra William Rørth og senere Frederik Jakobsen, da han blev skiftet ind efter Hvidovres 1-3 scoring.

Rasmus Hansen scorede fire mål i en stensikker 2-8 sejr til gæsterne. Den samlede sejr til Hvidovre var fortjent og de skal møde Gentofte i 1. divisions-finalen.