Er du ordblind – så læs Harry Potter for universets skyld

Der var vildt flot fremmøde, da Lokal Nyt, sammen med AOF, biblioteket og Ordblindetræning, arrangerede en dag med fif til ordblinde i folkeskolen. Foto: Red.

masser af gode råd Glem alt om at læse 20 minutter om dagen i letlæsningsbøger, hvis du eller dit barn er ordblind. Læs i stedet Harry Potter for at leve dig ind i et andet univers og få noget at tale med vennerne om.

Af André Bentsen

Flere måtte stå op, da AOF, Rødovre Bibliotek og Ordblindetræning havde inviteret lokale forældre til møde, hvor de kunne blive klogere på, hvordan de hjælper deres børn med at klare sig bedre i folkeskolen.

Thomas Framholt fra AOF lagde ud med at takke for den store interesse og for initiativet ‘Sammen om Folkeskolen’.

“Det er med til, vi kan sætte fokus på, at folkeskolen skal være for alle og at ordblindhed er noget, man rent faktisk kan gøre noget ved, få et godt liv og en god stilling efter skolen på trods af,” fortalte han, inden bi-

bliotekets ansatte gav de fremmødte et lynkursus i, hvordan man kan få hjælp til at vælge bøger, der gør læsningen både nemmere og hyggeligere derhjemme.

Line Horn Andersen forklarede, at det handler om at sætte ind så tidligt som muligt.

“Hvis nogen har små børn, så kom og præsentér dem for fortællinger på forskellige måder. I gamle

dage læste man altid teksten i bogen, det gør vi

ikke i dag. Vi kigger i bogen sammen med børnene og fokuserer på, hvordan vi taler om bogen,” siger hun og tilføjer:

“Og så har vi også nogle tilbud i det fysiske bibliotek, hvor man kan lege sig frem, ligesom vi har letlæsningsromaner og et læsekompas, der er et online inspirationsværktøj, der giver forslag, som man kan sortere i efter sværhedsgrad og længde.”

Fra den lokale kursusvirksomhed, Ordblindetræning, fortalte Thomas Moose, at det ikke kun er læsning og stavning, der bliver ramt, når man er ordblind.

“Derfor kan man også se det på en masse personlighedstræk, som hænger sammen med udfordringerne,” sagde han.

Mister koncentrationen

Det var en fremmødt moder meget enig i.

“Min datter har svært ved at koncentrere sig. Hun kan nogle gange sidde og pille i en neglerod i stedet for at læse, eller hele tiden spørge alle andre om de er okay,” fortæller hun.

Hvis ordblinde skal have

det nemmere i den lokale

folkeskole, skal både forældre og lærere starte så tidligt som muligt med at træne hukommelse og energi, for det kræver meget mere energi for en ordblind at huske de samme ord, som normallæsere.

“Vi lærer at kyle ord ind i hukommelsen, så næste gang den normale læser møder det, så kan personen huske det, men det kan man ikke, når man er ordblind. Det koster mere

energi for en ordblind at læse, hvor det for en normal læser, automatisk bliver arbejdet ind i hukommelsen,” siger Thomas Mose, der dog understreger, at de centre i hjernen kan trænes.

Lav boller og te

“Det er vigtigt, vi spotter problemer med at udtale konsonanter og arbejdet med sproget og lydene. De ordblinde gætter mere,

fordi mønsteret ikke er genkendeligt for dem, men det vigtigste er næsten, man ikke falder for at læse de nemmeste ting der hjemme,” siger han og fortsætter:

“Noget af det første man udsætter børn for, er at

lære 120 små ord, der ligner hinanden. Også ordlyd-

ende er ens og der bliver de ordblinde altså hægtet af. Jeg synes hellere, man skal læse tidssvarende. Det er ikke der hjemme, man har voksne, der kan forklare forskellen på ordendelser og tekniske begreber, men det er der, man kan få lov til at få boller og kaste sig på sofaen og leve sig ind i et andet univers.”

Står det til eksperten, hvis bedste ven i de svære teenageår var Google, skal du få dem til at læse Harry Potter, så de har noget at snakke med vennerne om.

“I skal sørge for, at de læser alderssvarende, så mindsker i deres udfordringer i de store klasser, så de kan skrive stile med indhold i, istedet for 2-

stavelsesord. Hvis man har læst simple tekster hele sit liv, får man det svært, når udfordringerne bliver sværere i de store klasser og på uddannelserne.”