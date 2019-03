En fed bil der fortjener mere

Kenneth Schlosser i selskab med en hvid Mitsubishi Eclipse Cross.

Mitsubishi fortjener at komme frem i folks bevidsthed, mener Kenneth Schlosser, der er ny salgskonsulent hos Trio Biler i Brøndby.

Når man triller rundt på den stille erhvervsvej på Brøndbytoften, tror man næppe, der ligger en nyvognsforhandler stort set placeret midt i Brøndbyskoven.

Da jeg træder ud af min bil, bliver jeg mødt med fuglefløjt og der er ellers overraskende stille, for det er trods alt et industrikvarter. Men fakta er, at Trio Biler i Brøndbyvester, kun 1 km fra Rødovres bygrænse, ligger idyllisk og man kan ikke undgå at være i godt humør, når man træder ind i det lyse showroom, hvor den nyansatte salgskonsulent Kenneth Schlosser tage i mod.

”Jeg har arbejdet med importbiler de sidste otte år, hvorfra jeg har kendt til Trio Biler. Jeg har altid haft den opfattelse, at Trio Biler giver deres kunder en god behandling og at de internt har det godt ellers ville deres medarbejdere jo ikke blive så mange år det samme sted. Trio Biler er altså et spændende sted og jeg vil gerne hjælpe dem ved at sælge Mitsubishi,” siger Kenneth Schlosser.

Skal på landkortet

Trio Biler i Brøndbyvester sælger Mitsubishi.

”Jeg ser frem til, at Mitsubishi kommer på landkortet igen. Det er et overset mærke, som fortjener at komme frem i folks bevidsthed, for i dag kan vi prismatche vores konkurrenter og Mitsubishi er igen tilbage med et stærkt produkt til en konkurrencedygtig pris,” mener Schlosser. Han fortsætter:

”På udstillingen har vi en Mitsubishi Eclipse Cross med i tre forskellige varianter. Det er simpelthen så fantastisk en bil, som jeg mener, vi skal vise frem, fordi den er så mega fed. Det er en SUV, som er total overset på det danske marked. Prisen er god og den privatleasing vi kan tilbyde, der får man utrolig meget for pengene. Jeg har haft med Mercedes at gøre i mange år og udstyret er på niveau med Mercedes.”

5-års garanti

Mitsubishi Eclipse Cross er en bil til alle, fordi de fleste kan lide at sidde højt, så man får et godt overblik. Den har 5 stjerner i sikkerhed og den har alt i sikkerhedsudstyr.

”En fed detalje er et fantastisk justérbar bagsæde, så man kan få meget plads, så bilen er oplagt til børnefamilien. Men det vil være en aha-oplevelse at se den, så jeg vil anbefale, man kommer forbi udstillingen og besøger os, når vi er i Rødovre Centrum,” siger Schlosser, der også selv vil være til stede en del af tiden.

Mitsubishi giver 5 års garanti, hvilket er med til at cementere, det er kvalitetsbiler, de sender på markedet.

Cool udstyr

Intense+ har ekstra meget udstyr og blandt andet adaptive fartpilot, som er et automatisk nødbremsesystem, hvis man eksempelvis er uopmærksom i trafikken.

”Der er også panoramatag med EL-soltag, som er ret fedt. Der er ’blindspot’ i sidespejlene, så de fanger, hvis der er nogen i den anden vognbane. Det betyder, man ikke kan dreje, hvis der ligger en bil i den anden vognbane,” forklarer Schlosser. Han fortsætter:

”Jeg synes også det mega fedt, der er Apple carplay og android auto, fordi ligeså snart man kobler sin telefon til, så får man alt op på sin store touchskærm, hvor man har det hele, blandt andet sin navigation. En anden cool detalje er, at der er sædevarme både foran og bagi.”

”Der er 360 graders kamera. Det betyder, du kan se bilen oppe fra og 360 grader rundt. Det er virkelig fedt. Jeg kørte i bilen og skulle parkere i mørke, det var altså en oplevelse, for alt stod lysende klart på skærmen. Jeg er utrolig positiv overrasket over den her bil og i dag skal der meget til, før en bil kan gør mig benovet, men det gør den her altså og så koster den det halve af en Mercedes,” slutter Kenenth Schlosser.