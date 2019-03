Efterlyser hjælpsomme teenagepiger

Kender du de to piger, som sidste søndag hjalp Saira Khans mor i centeret, så hun kunne komme med en ambulance på hospitalet, vil familien gerne i kontakt med dem. Foto: Privat

Saira Khan efterlyser to snarrådige teenagere, der reagerede hurtigt, da hendes mor fik hjertestop i Rødovre Centrum.

Af André Bentsen

Hvert sekund tæller, når uheldet er ude.

Det måtte Saira Khan sande, da hendes mor sidste søndag pludselig faldt om i Rødovre CEntrum.

Nu efterlyser hun to teenagepiger, der trådte til og hjalp med at skaffe den nødvendige hjælp i tide.

“I søndags var jeg med min mor i Rødovre Centrum. Jeg går i en butik imens hun vælger at vente på mig foran Føtex. Da jeg kommer tilbage ser jeg to piger ved min mor og løber så stærkt jeg kan,” skriver hun i efterlysningen på det skattesky sociale medie Facebook.

Hendes mor har det skidt. Ikke bare lidt, som hun selv siger, men rigtig rigtig skidt.

“Hun hyperventilerer og gisper, men jeg får hende til at kigge på mig. Den ene pige spørger ‘skal jeg ringe efter en ambulance’ og jeg spørger min mor ‘er det et panikanfald,” fortsætter Saira Khan.

Men det er det ikke.

Hjertet svigtede

Hendes mor har fået en fejl i hjerteklappen og har akut brug for hjælp.

Pigerne får ringet efter en ambulance, og mens de gør det, oplever hun et sandt mareridt udspille sig for øjnene af sig.

“Min mor bliver til gele, så jeg tager fat i hende og får hende lagt ned i aflåst sideleje og prøver konstant at holde kontakten til hende, imens hun hiver efter vejret,” husker den rystede datter.

Hjalp ambulancen frem

Imens har de søde piger fået fat på 112.

“Jeg beder om telefonen og får hurtigt fortalt, at mor har hjertefejl og vi har hjerteproblemer i familien, så jeg får at vide, at der er en ambulance på vej med udrykning,” siger hun.

Pigerne tager telefonen igen og snakker med alarmcentralen, og Saira spørger de vil gå ud og hjælpe amulanceredderne ind i centeret, så de ikke bruger unødig tid på at finde rundt.

“De siger ja, og løber ud. Vi kom på hospitalet og min mor har det meget bedre nu. Jeg vil gerne takke de to piger, da jeg aldrig fik sagt tak eller givet dem en krammer,” siger Saira Khan, der uden held har forsøgt at efterlyse dem i den lokale opslagsgruppe Facebook Rødovre.

“I to fremmede tog jer af min mor, som var hun jeres egen da i så hende. I gik ikke bare videre. Tak til jer to og tak til den rare mand, der kom med vand også. Også tak til alle dem, der løb hen til os og tilbød deres hjælp. Tak til vagterne der kom løbende så snart de hørte om det og som fulgte med helt ud til ambulancen. Tak til jer alle, men specielt tak til de to piger. Jeg ville ønske jeg vidste, hvem I var,” fortsætter Saira Khan.

Vil gerne takke dem

Da vi her nogle dage senere fanger hende kalder hun pigernes reaktion for helt optimal.

“Sådan som man ville håbe nogle reagerede, hvis det var ens elskede eller en selv, der var i fare. De var rolige, men hurtige,” siger hun.

Nu håber hun meget, at denne historie på en måde når frem til pigerne eller nogen der kender dem.

“Jeg vil gerne have fat på dem, så jeg kan takke dem for at stoppe op og lige spørge til en fremmed. Man har som menneske nu til dags en tendens til at ‘passe sig selv’. Folk tænker sig en del om, før de tilbyder deres hjælp og de hjalp hende med det samme. Min mor har det den dag idag godt blandt andet takket være dem.”