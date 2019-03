DSB er ligeglade med IrmaByen

Nyt samråd lagde pres på DSB om forringelser. Foto: Brian Poulsen

stop Flertal kræver, at transportminsteren reagerer på krav om at trække S-togsforringelser retur. Minister så tvivl om flertallet.

Af André Bentsen

Nyt samråd i Folketinget bekræftede flertallet bag kravet om, at DSB ændrer forringelserne af S-togstrafikken. Flertallet kræver, at linje Bx, der plejer at stoppe på Rødovre Station senest med den kommende ændring af køreplanen igen skal stoppe på stationerne Hvidovre, Rødovre og Brøndbyøster.

Samrådet foregik dog som en slags springbræt til det kommende valg i en mærkelig tone med politikere, der såede tvivl om hinanden.

Især anfægtede transportminister Ole Birk Olesen (LA) om der nu også var det flertal bag kravet til DSB, som de lokalvalgte Mikkel Dencker (O) og Morten Bødskov (S) påstår.

“Der ligger i spørgsmålet en opfattelse, at jeg ikke har rettet mig efter et flertal tidligere. Det gjorde jeg. Jeg har forespurgt mig hos et af de partier, som er en del af flertallet og trafikordføreren har afkræftet, at et flertal skulle have krævet af mig, at jeg skal kræve noget af DSB, som vi ikke kan i forhold til vores kontrakt med DSB,” sagde Ole Birk Olesen.

“Jeg kan ikke vide, om det er sandt, at et flertal kræver noget af mig nu. Jeg må snakke med Dansk Folkepartis trafikordfører om de nu vil kræve, at vi skal lave køreplanen om. Kravet for at lave noget om er, at det skal komme flere mennesker til gode, end det kommer mennesker til skade,” forklarede ministeren.

Brug for ændringer

Kommunerne, der er berørt af den ændrede køreplan er imidlertid i stor vækst med tusindevis af nye indbyggere og nye erhvervsområder på vej.

“Den store vækst betyder, at forbindelserne er afgørende for tusinder af borgeres hverdag,” mener Dencker og Bødskov, som på vegne af et nyt flertal i Folketinget derfor opfordrer DSB til at ændre forringelserne.

Flertallet opfordrer ministreren til at tage de nødvendige skridt senest i forbindelse med den næste ændring af køreplanerne.

“Når vi på politisk niveau ejer en statsvirksomhed må vi godt instruere om, hvad vi ønsker,” siger Dencker.

Morten Bødskov, der er valgt i Rødovre synes ikke, at transportministeren havde meget andet end hån til overs for flertallets ønsker, og de problemer forringelserne skaber for Vestegnen.

“Vi afventer nu, hvordan ministeren vil føre flertallets krav ud i livet, så S-togsforringelserne kan rulles tilbage. De er ikke rimelige, og forringer dagligt den kollektive trafik for tusindvis af borgere på Vestegnen,” siger Morten Bødskov, der i onsdags var til møde med DSB om sagen.

“De mest overraskende udtalelse fra DSB kom da jeg spurgte om de 4.000 nye indbyggere i IrmaByen var inddraget i overvejelserne om ændringer af køreplanen. Svaret var ‘nej’,” siger Bødskov og fortsætter:

“DSB argumenterer med, at vi må leve med forringelserne fordi de samlet set og på andre dele af strækningerne giver passagerer. Men hvordan kan de argumenter holde, når man ikke har indregnet en hel ny bydel i ændringerne. Mange indbyggere i IrmaByen har stationerne Rødovre og Brøndbyøster i kort cykelafstand.”