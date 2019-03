Dramatisk overtidskamp

Aabs spillere kunne lade jublen bryde løs efter deres scoring til 2-1 i overtiden. Foto: Red.

Ishockey Der var masser af dramatik, kontroversielle episoder og neglebidende spænding, da kampen til U17 DM i Rødovre Centrum Arean mellem Herning og Aab blev afgjort i overtiden.

Af Peter Fugl Jensen

Sikke et drama.

Jeg vil godt vædde med, at pulsen har været høj hos flere jyske forældre denne lørdag eftermiddag, selvom de havde sat sig godt til rette i Rødovre Centrum Arena. For den tredje kamp til dette U17 DM havde det meste en ishockeykamp kan indeholde. Højt tempo, til tider godt spil, kontroversielle episoder, fremragende målmandsspil, to badebilletter og et annulleret mål kort før tid.

Det hele blev afgjort i overtiden i spil 3 mod 3, da den talentfulde Philip Nolsøe blev dobbelt målscorer og sikrede Aab en sejr på 2-1 og dermed to point. Nordjyderne ’lever’ stadig med to point ligesom Herning og Rødovre, mens Vojens har tre point.

De to sidstnævnte mødes i aften klokken 18.15. Endnu et drama venter.

En velspillet 1. periode

Det var en tempofyldt og velspillet 1. periode, som kun manglede mål.

Herning lagde ud med et hårdt presspil, som nordjyderne havde svært ved at spille sig ud af, men de fik arbejdet sig langsomt ind i kampen i takt med, at HIK ikke fik scoret.

Begge hold havde gode tilbud, men enten manglede skarpheden kombineret med, at både Krister Steinbergs i Aabs mål og Anton Lisberg i Hernings mål begge tog sig sikkert pucken,n når den ramte målet.

Var 1. periode seværdig og velspillet, så var 2. periode rædselsfuld spillemæssigt, men det blev opvejet af masser af dramatik.

Aab kiksede fælt disciplinært. Først fik Andreas Schou Nielsson 2+2 minutter for interference og derefter for brok, som han i øvrigt praktiserer lige vel meget under dette DM.

Kort ind i undertalsspillet begik den nordjyske kaptajn Jacob Jensen et mindre ’overfald’ på en Herningspiller, mens pucken ikke var i nærheden. Om det var et uheld eller ej, kan jeg ikke afgøre, men fakta var, at kaptajn Jensen blev sendt i bad. Godt set af linjedommeren, for forseelsen var klokkeklar.

I spil fem mod tre og Aab var uden den hurtige Schou Nielsson og kaptajn Jensen, så man kunne let tro, uldjyderne fik bragt sig komfortabelt foran, men sådan gik det ikke – slet ikke.

Overtalsspillet hang ikke sammen og Aab fik mere selvtillid, som sekunder tikkede til deres fordel og for at gøre ondt værre, så fik Aab også udlignet i undertal, fire mod fem.

Fejl på angrebsblå gav mål

Forinden havde Herning scoret i spil fem mod fem. Christoffer Thomsen fra Aalborg faldt på blå, hvilket gav en friløber til Hernings Frederik Brændgaard, der takkede for den gratis chance ved at udplacere Krister Steinbergs i nordjydernes mål. Mens Brændgaard jublede, så Thomsen naturligvis super ærgerlig ud over sit kiks, men det var godt at se, han ikke smadrede staven i ærgrelse.

Men det var ikke slut med backfejl, eller rettere fejl på angrebsblå, for Hernings wing Carl Winding præstede en ditto i slutningen af Hernings lange overtalsspil. Det udnyttede Philip Nolsøe til at score til 1-1. Modsat Thomsen, så gik Winding amok med sin stav i ærgrelse.

Resten af 2. periode var rodet, men Aab sluttede bedst af og trak en udvisning til sidst. Her var nordjyderne tæt på at bringe sig foran, men keeper Lisberg agerede sprællemand og sørgede for, at stillingen var helt lige inden 3. periode.

Intensiteten steg

Hvis man var taget en tur i Rødovre Centrum Arena, så fik man en god gang underholdning de næste 20 minutter. Ikke kønt ishockey, men intensivt, dramatisk og med kontroversielle kendelser.

Herning var tæt på at komme foran i starten af perioden, da Frederik Brændgaard sendte pucken på ydersiden af stolpen.

Aabs iltre Andreas Schou kom igen i en hovedrolle. Denne gang fik han en badebillet, 2+20 minutter, for checking to the head. Hernings boks var oppe og ringe over episoden og herningspilleren så også medtaget ud.

Men set fra balkonen så det altså ud til, at Schou intet kunne gøre, da herningspilleren mistede et skær og kom med hovedet først og i hoftehøjde ind i en fremstormende Schou, der hverken kunne nå at stoppe op eller trække længere til siden pga. banden.

Selvfølgelig har man ansvar for at passe på sin modstander, men hvad pokker skulle knægten gøre – set herfra.

Det betød, at Aab var uden to af deres profiler i den afgørende fase. Men, men, men… nordjyderne havde i den grad fået talt kamp 1 igennem, for var fredagens kamp baseret på enkeltmandspræstationer, så var denne kamp helt anderledes. Gutterne fra den nordjyske hovedstad leverede en mandfolke-fight, hvor de stod sammen, kæmpede og spillede som et hold og så stod Krister Steinbergs fremragende ligesom kollegaen i Hernings mål, Anton Lisberg.

Herning kørte på med tre kæder og kom stadig tættere på en afgørelse, mens Aab kæmpede for det ene point. Derfor lignede det en afgørelse, da Herning, med godt tre minutter tilbage scorede til 2-1, men kampens hoveddommer annullerede det vigtige mål for offside i målfeltet. Noget af en hårdfin kendelse, som jeg simpelthen må se på streaming, så jeg kan få øje på den off-side, for det kunne jeg ikke ’live’.

I stedet for et mål endte kampen i overtid og der afgjorde Aab kampen til deres fordel. Philip Nolsøe, Jonas Krarup Haugaard og Tobias Moll Harstad blev heltene denne eftermiddag, da det var trioen, som var på is, da Nolsøe sendte pucken over Lisbergs venstre skulder, så den sorte gummiskive klinede sig op i fjerneste hjørne.

Stillingen er: