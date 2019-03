Dobbelt SM-triumf for RSIK

RSIKs U17 med SM-pokalen som bevis på sjællandsmesterskabet. Foto: Red.

ishockey I Gentofte fik RSIKs U17 overrakt pokalen som bevis på, at de er sjællandsmestre. I Herlev vandt RSIKs U15 med 1-4 og blev ligeledes sjællandsmestre. I næste weekend skal U13 forsøge at gentage succesen. Samtidig er RSIKs 1. divisions-mandskab på semifinalekurs efter to sejre over Herning.

Af Peter Fugl Jensen

Fordelingen af ishockeyens mesterskaber er i fuld gang og som altid er Rødovre ofte blandt medaljetagerne. Sådan er det også i år, da RSIKs U17 blev hædret med en pokal som bevis på at have vundet SM.

Selvom de tabte 5-4 i Gentofte, som blev vicemestre, så vandt Rødovre suverænt grundspillet med hele 12 ned til nordsjællænderne og 13 point til Hvidovre.

Rødovres SM-guld viser en solid bredde, da holdet ganske få gange har stillet i næsten stærkeste opstilling, da flere ofte har spillet ’op ad’, altså på klubbens U20 eller 1. division, som denne lørdag, hvor hele fem spillere var til 1. division play off i Herning.

Stærk defensiv

De fem spillere var med til at levere endnu en overraskende sejr over favoritterne fra Herning. Uldjyderne er favoritter, da de vandt den jyske række ualmindelig overbevisende, mens Rødovre lige akkurat kom med i slutspillet via en fjerdeplads i øst-rækken.

Men fakta er, efter to kampen, at Rødovre har holdt nullet i 120 minutter, mens de har scoret fem mål fordelt på tre i den første kamp og to i lørdagens kamp i Herning. Først holdt keeper William Rørth nullet og krydrede sin indsats med en assist til 3-0 målet i Rødovre Centrum Arena, hvor den 15-årige Marcus Almquist lukkede kampen.

I Herning var Frederik Jakobsen på mål og han stoppede 27 skud i en kamp, hvor Alberto Pison, som er hjemvendt fra et Nordamerikansk hockey-eventyr, scorede til 1-0, mens Mighty Bulls spillerne Dennis Christjansen og Frederik Skovby lukkede kampen, da Rødovre forsvarede 1-0 føringen i undertal i kampens sidste minut.

Dermed en 2-0 føring til Rødovre, der kan lukke kvartfinalen søndag i Herning, når de to hold mødes klokken 13.

U15 var bare bedst

RSIKs U15 kunne også løfte pokal-trofæet denne lørdag, da de sikrede sig sjællandsmesterskabet via to sejre over Herlev. Fredag aften i Rødovre Centrum Arena vandt Rødovre med 4-2 og på andendagen lød sejrscifrene på 1-4.

Der var god mesterskabsstemning på lægterne og hjemmeholdets fans fik også luftet stemmebåndet et kort stykke tid i 3. periode, da Herlev havde reduceret til 1-2 og der kom lidt spænding ind i kampen.

Forinden havde Lucas Ehlers og Edvard Lundmark sendt Rødovre fortjent på sejrskurs, men det var faktisk et par mål for lidt, men de skøjtestærke rødovredrenge havde misset stor muligheder via dårlige afslutninger, da pucken blev sendt langt over mål eller lige i maven på Herlevs keeper. Og så var trafik foran mål en sjældenhed, selvom det var årsagen til 0-2 scoringen.

Men Rødovre var bedst og da Edvard Lundmark scorede til 1-3, efter et perfekt pas fra Lukas Jarlgaard, blev kampen definitivt lukket. Herlev havde altså ikke mere at komme med og det var vaskeægte ’stolpe-ud’ for Rødovre, at de ikke øgede til 1-4 i et efterfølgende tryk mod Herlevs velspillende keeper Frederik Falkengaard.

Man måtte dog tage hatten af for Herlev, der trak Falkengaard ud med 3:50 tilbage af kampen og gav en maksimal indsats for en reducering, men RSIK var ganske simpelt en tand bedre og det var derfor ikke overraskende, de scorede kampens sidste mål til 1-4, da Anton Linde fortjekkede perfekt og sendte pucken ind i et tomt mål.

U13 SM i næste weekend

Lørdag morgen klokken 8 åbner Rødovre og Gentofte denne sæsons U13 SM, der foregår i Herlev Skøjtehal. Sæsonen har budt på en turnering, hvor point ikke er blevet registreret og derfor er det første gang, der for alvor spilles om noget.

Personligt glæder jeg mig til at se, hvilke spændende spillere og holdpræstationer de sjællandske klubber har forstret.

Søndag cirka klokken 16.30 ved vi, om RSIK har scoret hattrick i sjællandsmesterskaber og det er ikke usandsynligt, for Rødovre har en virkelig stærk årgang på ’06-’07 og er blandt favoritterne. www.rnn.dker naturligvis til stede i løbet af weekenden.