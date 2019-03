DM-sølv til RSIKs U15

RSIKs U15 kom hjem fra DM med sølv. Foto: Ian Nielsen / arkiv

ishockey Rødovres U15 kom hjem fra Esbjerg med sølvmedaljer om halsen, da de tabte den afgørende guldkamp med 1-2 til Frederikshavn.

Af Peter Fugl Jensen

Allerede sidste år viste Frederikshavns unge mandskab lovende takter, da der blev spillet U15 DM i Rødovre. Truppen var tydeligvis talentfuld, men dengang manglede vendelboerne fysisk styrke.

Men det havde de fået til denne sæson, hvor de og Rødovre, som henholdsvis jyske og sjællandske mestre, havde spillet sig frem til et vaskeægte guldopgør. Rødovre stod dog med de bedste odds på hånden, da de vundet deres foregående fire kampe, mens nordjyderne overraskende havde tabt til sjællændernes nummer tre, Gentofte.

Annonce

Dermed kunne Rødovre nøjes med et point i guldkampen. Det så også lovende ud, da Lukas Jarlgaard bragte rødovredrengene i front kort før den første pause (der spilles 3×15 min.). Men så slog jyderne til. Med to mål i 2. periode bragte frederikshavnerne sig på guldkurs og det forlyder fra Esbjerg, at det var tæt og uhyggelig spændende i den sidste periode med to overraskende disciplinerede, alderen taget i betragtning, mandskaber, der ikke kunne finde vej til nettet flere gange.

Heller ikke da Rødovres tog deres keeper Aya Juhl Petersen ud med 48 sekunder tilbage af guldkampen. Men vendelboerne holdt stand og så kunne de bryde ud i en sand jubelrus, mens Rødovres sølvvindere var særdeles slukørede, hvilket blev bevidnet af næsten 200 tilskuere.

Vejen til guldkampen havde været fornem af Rødovre, der vandt den første kamp med 2-1 over Herlev, dernæst 5-1 over værterne fra Esbjerg, 4-0 over Aalborg og 3-2 over Gentofte.

Udnævnelser

Turneringens bedste back blev Rødovres Anton Als

DMs bedste keeper blev Gentoftes Mathias Just

Bedste forward blev Victor Gade fra Herlev.

Ellers bør Rødovres Anton Linde nævnes. Han blev 3. mest scorende under U15 DM og Rødovres topscorer med 7 point (3+4), men han er altså kun U13 spiller og kan derfor opleves til U13 DM i Friheden Idrætscenter i næste uge. Et DM som rnn.dk naturligvis dækker sammen med U17 DM, der afholdes i Rødovre Centrum Arena.

Slutstillingen

1) Frederikshavn

2) Rødovre

3) Herlev

4) Gentofte

5) Aab

6) Esbjerg