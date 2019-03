Dit gratis røgfrie forår starter nu

Addiction. Closeup of young woman determined girl breaking the cigarette on blue. Quit smoking. Studio shot.

Det er nu, du skal melde dig til, hvis du vil med på forårets gratis rygestopkursus. Foto: SignElements

rygestop Nu kan du få et røgfrit forår med sundhedscenterets næste rygestophold, der starter den 18. marts.

Af Christian Valsted

3 ud af 4 rygere i Rødovre ønsker at stoppe med at ryge, men der er en grund – eller flere – til, at de ikke er stoppet af sig selv. Det er nemlig langtfra så nemt som det lyder.

Til gengæld er det nemmere, hvis man kvitter smøgerne sammen med andre.

Derfor kan du nu gå foråret i møde med et rygestop sammen med andre.

På Rødovre Sundhedscenters rygestophold er du i gode hænder hos professionelle rygestoprådgivere, som har hjulpet mange med at kvitte cigaretterne. Der er 5 gange større chance for at blive røgfri med professionel rådgivning.

“Hele 87 procent deltagere er røgfri ved kursets afslutning. På holdet får du også støtte fra andre i samme situation. Du skal ikke være røgfri, når du starter på holdet – I sætter sammen en fælles stop-

dato,” forklarer personalet i Rødovre Sundhedscenter.

Frøs alene i kulden på terrassen

En af dem, der har deltaget før på Rødovre Kommunes rygestophold er Dorte Quist.

”Det er virkelig dejligt at være røgfri. Det har givet mig en masse tid og energi, som jeg ellers brugte på at ryge og finde ud af, hvor jeg kunne ryge henne. Min søn er meget glad for, jeg er stoppet. Han synes, det var dødirriterende. Han insisterede på, at døren ud til terrassen skulle være lukket og så kunne jeg stå derude og fryse,” fortæller hun stolt.

”Min rygestopvejleder var rigtig dygtig. Det var en enorm hjælp, hun vidste, hvad der skulle ske. Så var man forberedt på det og man blev ikke taget med bukserne nede. Hun vidste, at ‘nu sker der det og det’ og ‘nu vil du føle eller fornemme sådan’,” fortsætter Dorte Quist.

Hun er bare en af mange rødovreborgere, der fortæller, de selv har forsøgt at stoppe med at ryge mange gange, uden held.

”Jeg havde prøvet at stoppe flere gange, men det lykkedes ikke engang i 24 timer. Men så hørte jeg om kommunens rygestophold og meldte mig til det. Det har jeg været rigtig glad for,” siger hun og tilføjer:

”Jeg vil i den grad anbefale rygestopkurset. Der er en støtte i det, som du ikke kan få hos venner og andre, der er stoppet med at ryge.”

Annonce

Det er gratis at deltage, og du kan tilmelde dig på rk.dk/rygestop