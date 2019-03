Deltag i træningsforløb med RAC

RAC på Rødovre Stadion under et andet arrangement. Foto: Brian Poulsen / arkiv

atletik I anledning af Kronprinsens Royal Run inviterer Rødovre Atletik Club alle interesserede til at komme med til en uformel og uforpligtende løbetræning.

Af Peter Fugl Jensen

Savner du lidt mere bevægelse i hverdagen? Eller måske har du lyst til at være en del af et sjovt og hyggeligt løbefællesskab? Uanset hvad din motivation er, og uanset hvad dit fysiske udgangspunkt er, så er der mulighed for at komme i gang hos RAC.

Anledningen til de nye træningsforløb er bl.a. Kronprinsens Royal Run, som løber af stablen 2. pinsedag i blandt andet København/Frederiksberg. Royal Run er nemlig for alle og man kan både vælge at løbe på korte og længere distancer.

Men også Etape København, som er et maraton fordelt over 5 dage i uge 25, hvor man kan deltage i enkelte etaper eller i alle fem etaper alt efter ens eget temperament eller rettere tid og formåen.

”Man behøver dog ikke være tilmeldt Royal Run eller Etape København for at deltage i vores træningsforløb, men træningen afvikles i tråd med budskaberne i Royal Run og Etape København. Derfor er der plads til både nybegyndere og den erfarne løber,” fortæller formand for Rødovre Atletik CCub, Stig Kongsborg. Han fortsætter:

”Vi synes, det er fantastisk, at Royal Run appellerer så bredt og motiverer mange nye til at snøre kondiskoene og begynder at løbe. Det vil vi selvfølgelig gerne bakke op om, og vi håber at se mange nye ansigter til vores træningsforløb.”

RAC startede træningsforløbene i går, mandag den 25. marts, men det fortsætter hver mandag og onsdag klokken 17.30 fra Rødovre Stadion. Der løbes på distancerne 5 og 10 kilometer.