David Bowie på Damhuskroen

Den 22. marts kan du høre David Bowie sange på Dammeren. Find dine billetter på billetnet.dk og spar penge på indgangen. Foto: Presse

kopi-koncert Danmarks nye David Bowie-tributeband the BOWIE tribute hylder David Bowies musikalske arv med respekt, kærlighed, energi og begejstring, når de indtager Damhuskroen den 22. marts med alle de bedste numre fra den farverige kunstner.

Af André Bentsen

Med karismatiske og velsyngende Michael Saxe i front for et dedikeret og velspillende band går det nye, danske tributeband the BOWIE tribute nu på scenen på Damhuskroen med kraftfulde og stemningsmættede versioner af Bowies legendariske sange.

Når du har fået hænderne ned af begejstring eller sluppet luftguitaren, skal du enten sætte et hurtigt kryds ud for fredag den 22. marts eller skynde dig ind og bestille billet.

Det er nemlig ægte begejstring og kærlighed til David Bowies musikalske univers, der gennemstrømmer bandets sjæl, der præger bandet, når de hylder Bowies minde og musikalske arv.

Magisk musik

“Jeg glæder mig helt vildt til at fyre den af på Damhuskroen. Det er en ære at få lov til at spille og udforske alle hjørner af Bowies repertoire og nu arbejder vi grundigt med stemningen og detaljerne i musikken – selvfølgelig med ydmyghed og respekt for ånden i Bowies musikalske univers,” fortæller forsanger Michael Saxe og fortsætter:

“David Bowies musik betyder utroligt meget for os i bandet. Bowie skubbede grænserne, han gik altid ny veje og han var i konstant bevægelse som kunstner – han gentog aldrig sig selv. Om hvilken anden kunstner kan man sige det?”

Foruden Michael Saxe i front tæller bandet de fem musikere Christina Lecocq (vokal), John Kenneth (guitar), Morten Hall (bas), Finn Markwardt (keyboards) og Lars Bertelsen (trommer), der alle, i de sidste seks år, har fejret og hyldet Bowies musik som tidligere medlemmer af Best of Bowie. Bag mixerpulten sidder én af Danmarks dygtigste lydmænd Peter Brander.

“Nu hylder vi Bowies enestående musikalske arv ‘live’ på Damhuskroen. Vi leverer en helstøbt musikalsk oplevelse for vores fans. Vi glæder os enormt til at spille Bowies magiske musik, til at stå på scenen på Damhuskroen og til at møde vores fans fra Rødovre,” siger Michael Saxe.