Cykelbro over Jyllingevej forsinket igen igen

Den kommende cykelbro over Jyllingevej bliver 212 meter lang og er designet med en svag stigning, så brugerne bliver forstyrret minimalt. Foto: Persolit

NYE FORSINKELSER: Projektet med at etablere en 212 meter lang cykelbro over Jyllingevej ligger igen stille.

Af Christian Valsted

Man skulle ikke umiddelbart tro, at det kunne være så pokkers besværligt at etablere en bro over Jyllingevej, men en mindre del af det stort anlagte befæstningsprojekt, der skal forbinde Vestvolden og gøre det endnu lettere for fodgængere, cyklister og andre bløde trafikanter at udnytte de rekreative arealer på Vestvolden, er nok engang ramt af forsinkelser.

”Vi er i gang med nye drøftelser med HOFOR omkring tekniske løsninger, så bro og vandledning kan sameksistere og derfor ligger projektet stille lige nu,” fortæller Ole Ejlskov Jensen, der er chefkonsulent i Naturstyrelsen.

Det er langt fra første gang, at projektet er ramt af problemer og forsinkelser. Faktisk skulle broen have været etableret tilbage i 2014, men en større vandledning, der er vigtig for København Kommunens vandforsyning, gjorde det umuligt at placere broen på det planlagte sted.

Siden har HOFOR og partnerskabet bag projektet bakset med at få bro og vandledning til at gå op i en højere enhed, og selvom projektet er forsinket på ny, så skulle broen meget gerne se dagens lys i 2019.

”Vi har nu flyttet broen så langt som vi kan, uden at komme helt ind på Vestvolden, der er et fredet fortidsminde og vi er i god og konstruktiv dialog med HOFOR om de tekniske løsninger,” siger Ole Ejlskov Jensen, der forventer at arbejdet med at etablere selve hovedkonstruktionen og de mange broelementer, der ligger på lager, bliver realiseret i dette kalenderår.

”Projektet ligger stille så længe drøftelserne er i gang, men med lidt held kan vi gå i gang med anlægsarbejdet i sensommeren,” fortæller han.

Prisen for den nye cykelbro var oprindeligt estimeret til 15 millioner kroner, men de uventede komplikationer og forsinkelser har indtil videre medført en ekstra regning på fem millioner kroner. Penge som befæstningsprojektet og Rødovre Kommune har fundet.