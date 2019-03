Brødre åbner sundhedshus i gammel bank

Lars (tv) og Jørgen Paulsens nye sundhedshus på Tårnvej er klar til at åbne den 1.april, hvis alt går efter planen. De glæder sig til at byde nye såvel som gamle patienter velkommen i de nye lokaler. Foto: Brian Poulsen

åbner snart I disse uger bliver der arbejdet på højtryk på at forvandle den tidligere Nordea-bank på Tårnvej til et 250 kvadratmeter stort sundhedshus med tandlæger og fysioterapi.

Af Christian Valsted

De har altid haft en drøm om at starte en virksomhed op sammen og efter års tilløb fører brødrene Lars Paulsen og Jørgen Paulsen nu drømmen ud i livet.

Storebror Lars er tandlæge og lillebror Jørgen er fysioterapeut og i den tidligere bank på Tårnvej flytter de ind med hver deres sundhedstilbud.

”Jeg synes, det giver god mening at samle flere sundhedstilbud under samme tag, så vi glæder os rigtig meget til at åbne,” siger 47-årige Lars Paulsen, der i dag driver tandlægeklinikken ’Rødovre Tandlægerne’ på Tårnvej.

”Der er lidt pladsmangel i min nuværende klinik og da den samtidig står foran en modernisering, er det oplagt at tage springet og starte noget nyt op sammen. Derfor kaster vi os ud i projektet,” fortæller Lars.

Mennesket i fokus

De to brødre overtog bygningen i sommer og siden har de været i gang med at forvandle den gamle bank.

”Der har været mange ting at tage fat på, men vi er heldigvis ved at være i mål,” siger 38-årige Jørgen Paulsen, der til dagligt driver virksomheden Stopsmerten.nu i Søborg.

Hvis alt går efter planen, vil de være klar til at slå dørene op på Tårnvej den 1. april.

”Bygningen har en god beliggenhed og vi har gjort meget ud af, at gøre vores nye sundhedshus så handicapvenligt som muligt. Vi kommer til at have en stor fælles reception og brede døre, så der er plads til kørestolsbrugere. For os er det vigtigt, der er plads til alle og at det er patienterne, der er i fokus,” siger Lars Paulsen.