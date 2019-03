Bogren stopper for Mighty Bulls

Magnus Bogren var i spidsen for Mighty Bulls i to sæsoner. Foto: Brian Poulsen

ishockey Tidligt onsdag aften meldte Rødovre Mighty Bulls og Magnus Bogren ud, at de stopper samarbejdet. Den skånske træner skal fortsætte sit trænervirke i Allsvenskan. Har du et bud på, hvem Mighty Bulls bør tænke på som erstatning for Magnus Bogren?

Af Peter Fugl Jensen

En klausul i Magnus Bogrens kontrakt betød, at han kunne stoppe før kontraktudløb, hvis han skiftede sit trænervirke ud med en klub i den svenske SHL eller Allsvenskan og det er lige præcis, hvad der er sket, ifølge pressemeddelelsen udsendt af Rødovre Mighty Bulls.

Rødovre Mighty Bulls’ sportschef Jørgen Illemann fortæller:

”Magnus har her til morgen orienteret mig og bestyrelsen om, at han har sagt ja til et cheftrænerjob i en klub i Hockeyallsvenskan for den kommende sæson.”

”Nu skal vi så ud på trænermarkedet og finde en ny cheftræner til den kommende sæson. Denne proces vil jeg og vores direktør, Bjørn Sørensen, så køre parallelt med, at vi også må fortsætte med at sammensætte holdet til den kommende sæson. Der vil vi selvfølgelig bygge videre på det, som vi allerede har startet op sammen med Magnus,” siger Jørgen Illemann blandt andet i pressemeddelelsen.

Magnus Bogren kom til Rødovre Mighty Bulls efter en katastrofal sæson, hvor Rødovre ikke var i nærheden af kvartfinalerne. Han fik vendt de mange nederlag til en flot grundspilssæson, hvor Rødovre sluttede i toppen og valgte Rungsted.

Desværre for Rødovre og Bogren fik han aldrig slutspilssucces, men nåede dog kvartfinalerne i begge sæsoner. Rødovre Lokal Nyts holdning er, at nu skal niveauet løftes endnu en tak op ad, så en plads i en semifinale bliver langt mere realistisk i den kommende sæson.

Det vil kræve en træner, der mindst har samme kaliber som Bogren og indkøb af udlændinge med et højere niveau, for kun Suvanto har levet op til, hvad man kan forvente af en udlænding, hvis man vil til semifinalerne.

Men hvem, tror eller håber du, bliver Rødovres næste cheftræner?