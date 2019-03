Troels Jensen er en sand blues-legende med en historie, der går helt tilbage til 1967, hvor han startede Delta Blues Band. I 2016 mødte han Miriam Mandipira og senere på måenden optræder de sammen i Viften. Foto: Presse

koncerter Efter flere års blues-pause er Kulturhuset Viften klar til at præsentere en hel aften i musikgenrens tegn.

Af Christian Valsted

Det lokale kulturhus er vært, når ’The Blues Train Festival’ senere på måneden rykker ind i Viften til en aften, hvor der kun er blues på menuen.

På aftenen vil en lang række af både nationale og internationale bluesmusikere deles om scenen i et nyt koncept, der viser, hvordan en bluesfestival også kan skrues sammen.

”Det er en række af kendte bluesmusikere, der er gået sammen og vi er utrolig glade for, de kommer forbi Rødovre. Det er blues fra øverste hylde,” fortæller kulturhusets daglige leder Lau Wulfsberg.

Viften har tidligere haft deciderede blueskoncerter på plakaten, men det er efterhånden en del år siden og derfor ser Lau Wulfsberg ekstra meget frem til gensynet med de bløde toner.

”Rigtig mange har efterspurgt blues i Viften og nu lægger vi altså fra land igen på en ordentlig

måde,” siger kulturhuslederen. Han fortsætter:

”Og blues er fantastisk godt at drikke fadøl til. Blues og øl hænger på en eller anden udefinerbar måde sammen og det synes jeg, man skal komme op og udforske den aften,” siger han.

Livsstykke fra Zimbabwe

’The Blues Train Festival’ kigger forbi Rødovre den 22. marts og har Mik Schack som konferencier aftenen igennem.

”Mik Schack optræder også selv i Viften med sit band ’Mik Schacks Juke Joint’, der spiller udadvendt Delta Blues med en masse ramasjang, rytme og godt humør,” oplyser Lau Wulfsberg, inden han fremhæver et af tidens fornemste blueskonstellationer Troels Jensen & Miriam Mandipira, som et af aftenens højdepunkter.

”Miriam Mandipira er fra Zimbabwe og hun er en gudsbenådet sanger-

inde. Hun er et livstykke og det bliver en oplevelse af dimensioner,” forventer Wulfsberg, der fortæller, at aftenen bliver rundet af med en koncert med bandet ’Big Creek Slim Band’, der får hjælp på scenen af netop Miriam Mandipira.

Koncertaftenen finder sted torsdag den 22. marts og billetter kan købes via viften.dk