Bjørn Eriksen udgiver gysersange til børn

Bjørn Eriksen har malet hele sit liv, men i øjeblikket er det musikken, der får det meste af hans opmærksomhed. I næste uge udgiver han to nye albums. Foto: Arkiv

udgivelser Den lokale multikunstner Bjørn Eriksen udgiver på tirsdag helt nye sange, der henvender sig til børn og blandt andet indeholder gys og gru.

Af Christian Valsted

Kunstmaleren Bjørn Eriksen stillede i 2016 staffeliet til side for i stedet at kaste sig over musikken. Siden er det blevet til en række udgivelser i børnehøjde og på tirsdag, i næste uge, er han igen aktuel med ny musik, når han lancerer intet mindre end to albums på samme tid.

Der er tale om to vidt forskellige albums. Det ene er gysersange skrevet til børn, mens det andet album er ballader til voksne.

”Jeg er inde i en meget produktiv periode, hvor musikken nærmest vælter ud af mig. Jeg har også et tredje album på vej,” siger Bjørn Eriksen. Han fortsætter:

”Jeg har malet hele mit liv, men har altid været meget musikalsk, så jeg har på en eller anden måde holdt musikken inde og nu får den så lov til at komme ud,” fortæller kunstneren, der med albummet Gysersange for børn – og andre sange” har skrevet 12 sange, der indeholder både alvor og humor samt en dybere mening, så voksne også kan lytte med.

”Sangene er ikke mere uhyggelige, end man kan høre dem, mens man holder far eller mor i hånden. De er først og fremmest morsomme og fyldt med sjove fortællinger og rim,” siger Bjørn Eriksen, der i sin lyrik forsøger at lære børn om sproget og endda introducerer gamle glemte ord. Således får børnesangene også karakter af almen opdragelse. Men hvordan laver man egentlig gysersange til børn? Harmonere gys og gru med putning og sengetid?

”Det er en balancegang, for sangene skal selvfølgelig ikke være så uhyggelige, at børnene ikke kan sove. I en sang kan vampyrer lide ostemad, i en anden er monstre under sengen på størrelse med nullermænd, en tredje sang handler om at være mørkeræd,” fortælleren musikeren, inden han oplyser, at albummet er tænkt til at pirke til børns fantasi samt skabe billeder i deres hoveder.

Ballader til voksne

Det andet album, til udgivelsesdagen på Heerup Museum, indeholder 12 ballader. Nogle af sangene er klassiske kærlighedssange, andre har karakter af visesange, alle sammen med nutidige referencer til dagliglivets udfordringer.

”Titelnummeret ”Som en sol” er en smuk kærlighedssang om kærligheden som blændværk, men også noget man er nødt til at tro på – til solen går ned, til livet er forbi,” fortæller Bjørn Eriksen, der til plade-releasen får selskab af billedkunstner og sammenleverske Jonna Pedersen, der udstiller i Vognporten med udstillingen ”Fone,” der handler om kommunikation mellem mennesker, ligesom flere af Bjørn Eriksens sange.

De to albums udkommer 19. marts og der vil være release-party på de to nye albums på Heerup Museum den 3. april fra klokken 17-19.