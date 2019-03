Avartas vigtige forår

Avarta, her ved Emil Thomsen og Christian Offenberg, skal finde vinderinstinktet frem, hvis de skal spille om oprykning til 1. division i næste sæson. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold Avarta går et uhyre vigtigt forår i møde, når de resterende seks sæsonkampe skal definere, om holdet skal spille op- eller nedrykningsspil. Hullet op til top 6 er på fire point.

Af Mike Hjulmand

Når foråret indledes for Thomas Westh Hansens tropper søndag den 10. marts, bliver det afgørende kampe fra første fløjt. Avarta har fire point op til Boldklubben Frem på sjettepladsen og Avarta har ikke råd til at smide særlig mange point, hvis klubben skal slutte i top 6.

”Vi ved godt, det bliver svært og vi skal virkelig ramme vores topniveau, hvis vi skal i oprykningsspillet. Vi skal minimere vores fejl ellers spiller vi os selv ud af den kamp, men omvendt skal der heller ikke meget til, før vi spiller os ind i det sjove selskab,” siger Thomas Westh Hansen, der tager hul på sin anden omgang som cheftræner for Avarta.

En del skader i optakten

Avartas optakt til sæsonstarten har været overskygget af en del skader. Derfor har den nye trænerduo, med Brian Hansen og Thomas West Hansen i spidsen, ikke fået spillet helt så meget med de spillere, de nok havde håbet på.

”Vi startede egentlig fint op, men i perioder har vi haft mange spillere ude med skader, men det ser bedre og bedre ud,” siger Westh Hansen.

Thomas Westh Hansen cementerer, at Avarta går efter oprykningsspillet.

Vil enormt gerne i top 6

Et alt overskyggende mål i foråret bliver top 6 og det vil give noget ro i Avarta, der efter en skidt sæsonstart i 2018, begyndte at blive markant bedre hen imod slutningen af året.

”Jeg vil gerne slå fast, at vi enormt gerne vil i top 6, men jeg kigger også meget på, hvad der sker i de enkelte 90 minutter. Selvom vi vinder, kan der gøres ting bedre og hvis vi taber, kan der stadig tages gode ting med,” fortæller cheftræneren og forsætter:

”Jeg er heller ikke i tvivl om, at hvis vores præstation i 90 minutter er god nok, så vil resultattavlen også være til vores fordel, når dommeren fløjter kampen af,” slutter Thomas Westh Hansen.

Skribentens egen regning

Avarta skal ud og præstere fra start, hvis håbet om en top 6 placering skal blive til virkelighed. Det starter benhårdt allerede fra første kamp, når rækkens nummer to, Brønshøj, kommer på besøg i Espelunden og runden efter skal Avarta til AB, der indtager rækkens tredjeplads.

Reelt kan det allerede været slut for Avarta efter de to kampe, men jeg ser bestemt muligheder for Avarta dette forår. Jeg har både set træning og kampe for Thomas Westh tropper og der bliver arbejdet benhårdt.

Kan Avarta starte, hvor de sluttede efteråret, blandt andet med en god pointhøst, så ser jeg det klart, som en ganske fin mulighed for, at de ender i oprykningsspillet.

Avarta vandt den sidste test inden sæsonstart med 1-0 på udebane over svenske Landskrona. Målet blev scoret af Thiago Pinto Borges.

Avartas første turneringsmodstander i år er Brønshøj og de sluttede ’pre-season’ af med en 5-0 sejr over Skovshoved.

Avartas resterende kampe (FAKTABOKS og stillingen)

Søndag den 10. marts, klokken 10:30 Avarta – Brønshøj.

Søndag den 17. marts klokken 15 AB – Avarta

Søndag den 24. marts klokken 13 Avarta – Skovshoved

Lørdag den 30. marts klokken 14 BK Frem – Avarta

Lørdag den 6. april klokken 14 Avarta – Hillerød

Lørdag den 13. april klokken 14 B.93 – Avarta