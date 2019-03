August Storm er VM-klar

Hwarangs medaljetagere til Dutch Open er fra venstre Lucas Klint, August Storm og David Liu. Foto: Privat

taekwondo Det lille stortalent August Storm vandt guld til Dutch Open og er nu klar til kadet VM. Hyttel fik mere seniorerfaring og så kom Hwarang hjem med to bronzemedaljer.

Af Peter Fugl Jensen

Hwarang Rødovre var i weekenden i Holland til Dutch Open, hvor rødovreklubben havde 13 udøvere med.

Lørdag var kampdagen for seniorerne og der havde Hwarang kun en kæmper på måtten og det var Tobias Hyttel, som skulle hive mere seniorerfaring ned i bagagen.

”Tobias vandt stort i sin første kamp mod en franskmand, hvilket var lidt uventet, da vi forventede en hård kamp,” siger træner Tarik Setta. Han fortsætter:

”I den anden kamp skulle Tobias møde en tyrker, som var 1. seedet og en erfaren herre. Tobias hægtede sig på fra start og fulgte godt med, hvilket nok kom bag på tyrkeren. I 3. omgang, hvor Tobias var bagud med 5 point, blev han nødt til at satse, men tyrkeren var fysisk stærkere og vandt kampen. Men en super flot kamp af Tobias,” fortæller hans træner Tarik,, der senere kunne se tyrkeren vinde guld.

To gange bronze og en guld

Søndag blev en travl dag med hele 12 Hwarang-udøvere i aktion, hvoraf de tre gjorde sig ekstraordinært godt bemærket.

”Den ene er David Liu, som er førsteårs junior, hvilket ikke holdt David tilbage fra at vinde sine tre første kampe i sikker stil. Semifinalen var mod en rigtig dygtig belgier, som David vandt over for tre uger siden til President Cup. Desværre var det belgieren, der denne gang trak det længste strå og løb med sejren, men en flot bronze til David,” siger træner Azam Nazim. Han fortsætter om Lucas Klint:

”Han kæmper i junior -63 kg klassen. Lucas vandt i sikker stil de to første kampe på pointgab og var klar til semifinalen. Specielt i kvartfinalen viste Lucas klasse, da han besejrede en stærk tysker. I Semifinalen ventede Lucas ærkerival fra Danmark, Edi. Desværre blev semifinalen endestationen for Lucas, men han kunne fuldt fortjent modtage bronzemedaljen.”

Guld var VM krav

Hwarangs sidste og mindste kæmper var August Storm. Han havde i den grad kniven for struben, da kravet var guld, hvis han skal med til kadet VM.

”Vi ved om August, at han altid vil levere taekwondo på højt plan også i den nye vægtklasse, kadet -37 kilo. Med presset på sine skuldre, skulle han vinde fem kampe, hvilket var lig med guld. Hele dagen igennem viste August, at han taktisk og teknisk er en tand bedre end de andre i hans nye vægtklasse. Det var en fornøjelse at stå på sidelinjen og følge August og træner Tarik køre den ene sejr i hus efter den anden,” siger træner Azam.

”Efter fire kampe stod August i finalen, som han også kørte sikkert i hus og dermed var guldet og VM-udtagelsen hjemme,” glæder sig Azam sig over på Augusts og klubbens vegne.

”Om 14 dage rejser vi igen afsted. Denne gang til German Open med et hold på 21 udøvere og 3 trænere,” slutter Azam Nazim.