Anonym forening støtter Eller-indsamling

Det er dette billede, som er blevet bortauktioneret. Det kaster 5000 kroner ekstra af sig og ender med at indbringe 14.999 kroner til Lars Eller Fonden. Foto: Ian Nielsen

flot støtte 9999 kroner blev det højeste bud på det billede, der er skabt ud af Ian Nielsens foto af Lars Ellers historiske tur med Stanley Cup pokalen gennem Rødovre. Nu vil en anonym forening smide 5000 kroner oven i den endelige købssum, der går ubeskåret til Lars Eller fonden.

Af André Bentsen

Der kan være ekstra skøjter på vej til byens isglade børn. Det går nemlig godt med den auktion af et billede, der skal samle penge ind til Lars Eller fonden.

Det så nemlig majestætisk vildt ud, da Lars Eller foran 5000 fans blev hyldet i sommer i Rødovre med Stanley Cup trofæet hævet højt over hovedet.

Nu har den sympatiske ishockeyspiller, der tog sine første knubs på isen i Rødovre, sagt ja til at signere et kæmpe billede, der har foreviget begivenheden. Og det er dét billede, som er auktioneret væk for at samle penge ind til fonden.

Billedet er taget af Rødovre Lokal Nyts freelance-fotograf Ian Asger Blohm Nielsen og har fået et flot tryk af Kailow, så det tager sig godt ud på enhver væg.

”Jeg kommer selv hjem til sommer og skriver autograf på billederne,” siger Lars Eller, der håber,

at billedet bliver solgt rigtig dyrt, så der kan komme mange penge i ishockeystjernes fond. Det håber fotografen også.

”Det er beundringsværdigt, at så stor en stjerne som Lars Eller, vil støtte de unge og hele tiden husker, hvor han kommer fra. Derfor vil jeg gerne auktionere billedet væk til en fan eller en virksomhed, der gerne vil støtte sagen og få noget fedt på væggen,” siger Ian Nielsen.

Vil smide 5000 kroner ekstra

Rødovre Mighty Bulls og RSIK endte med at købe billedet til 9.999 kroner. Et beløb, der altså ender på 14.999 kroner.

En anonym forening i Rødovre vil nemlig støtte projektet med yderligere 5000 kroner, hvis det altså blive vedtaget på det næste bestyrelsesmøde. En formsag i den verden.

”Ellers præstation er enestående. Fonden er en vej, som idrætten må gå, men der er for få penge i øjeblikket,” siger en talsmand fra foreningen, der følger idrætten i Rødovre tæt, men gerne vil være anonym.

”Vi vil støtte et godt initiativ, men uden at være bundet til at give mere end den ene gang og uden at bruge mere end 5000 kroner,” forklarer talspersonen til Rødovre Lokal Nyt.

Tirsdag den 12. februar begyndte auktionen på www.ianfoto.dk/lars.

”Lars vil gerne have, alle har mulighed for at byde, så det ikke kun er de få, som får chancen. Derfor har vi valgt at oprette en auktion,” siger Ian Nielsen.

Lars Eller fonden støtter børn og unge i RSIK, som har brug for hjælp til indkøb af udstyr og andet.