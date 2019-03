Andreas Kleczewski ”Vi skal være klogere”

Jeg er fortrøstningsfuld og regner med, at vi sagtens kan vinde, siger RFCs kaptajn. Foto: Brian Poulsen

Floorball Det ser ikke så godt ud lige nu, men der er tre kampe tilbage, så må vi tage et stik af gangen. Jeg vil sige, at selvom vi har tabt to kampe, så syntes jeg ikke de er bedre end os, siger RFCs kaptajn Andreas Kleczewski.

Af Flemming Haag

Rødovre Lokal Nyt talte med RFCs kaptajn Andreas Kleczewski efter kampen mod Copenhagen FC.

Hvordan vurderer du situationen, efter den anden kamp mod Copenhagen?

”Det ser ikke så godt ud lige nu, men der er tre kampe tilbage, så må vi tage et stik af gangen. Jeg vil sige, at selvom vi har tabt to kampe, så syntes jeg ikke de er bedre end os, så vi kan sagtens komme tilbage.

Vi har et problem med, at vores defensiv vi lukker for mage mål ind, det er det der gør det svært for os. Vi kommer foran i begge kampe, men vi er ikke gode nok til, at holde føringen. Når vi så kommer bagud med flere mål, så bliver det for hektisk for os, så skal vi forcerer, og så krakelerer det hele.

De er skarpere inde foran mål, og de sætter deres chancer. De skal ikke bruge så mange chancer for at scorer” siger RFCs kaptajn og fortsætter.

”Det kunne lige så god være os der var kommet foran med tre eller fire mål, så er det dem der skal frem.

De spiller primitivt, de slår lange bolde frem, og det gør vi også. Det er ikke så poleret spil, det bliver meget taktisk og lidt låst kan man sige, og de er bare skarpere”.

Annonce

Hvordan ser du på mulighederne?

”Jeg er fortrøstningsfuld og regner med, at vi sagtens kan vinde. Hvis vi skal videre så er det fem kampe, men vi skal tage en kamp af gangen, og så tage den derfra, og være klogere” siger Andreas Kleczewski.