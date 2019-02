Vil eftergive gæld til AOF og RødovreKanalen

Den frivillige lokalradio RødovreKanalen og aftenskolen AOF har begge anmodet kommunen om at få eftergivet gæld. Samlet set skylder de to foreninger Rødovre Kommune 425.000 kroner. På billedet fortæller den frivillige radiovært Ole Mathiasen, hvordan man producerer radio og hvilken betydning radioudsendelser har haft gennem tiden til elever fra Tinderhøj Skole i forbindelse med et skoleprojekt om kommunakation. Foto: Red.

gæld Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget er klar til at eftergive en samlet gæld på 425.000 kroner til den frivillige lokalradio Rødovre- Kanalen samt til aftenskolen AOF.

Af Christian Valsted

Hvis man låner noget, skal man aflevere det tilbage igen. Sådan fungerer låne-princippet i udgangspunktet, men i Rødovre Kommune har byens politikere ved flere lejligheder eftergivet store beløb, som byens foreninger har lånt af kommunekassen.

Ishockeyklubben Rødovre Mighty Bulls fik tilbage i 2015 strøget en gæld på knap en million kroner og tidligere har både håndboldklubben og Foreningshuset fået økonomiske håndsrækninger.

Senere på måneden skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til eftergivelse af en samlet gæld på 425.351 kroner. Denne gang fra to foreninger.

Mens der er politisk enighed om at eftergive gælden på 155.000 kroner til lokalradioen RødovreKanalen, der drives på frivillig basis af lokale ildsjæle, er både Konservative og Dansk Folkeparti imod eftergivelsen af 270.000 kroner til aftenskolen AOF.

I ansøgningen til Rødovre Kommune skriver AOF, at aftenskolen er i rivende udvikling, men at en flytning fra deres nuværende placering i Gunnekær til Foreningshuset forventes at blive dyr og at det år-

lige afdrag til kommunen på 45.000 kroner i stedet skal bruges på at oprette nye hold i kølvandet på konkurrenten Byens Aftenskoles konkurs sidste efterår.

Foreninger i nød

De Konservatives gruppeformand har dog svært ved at se den rivende udvikling.

”Det er muligt, de har fået flere kunder i butikken efter Byens Aftenskole gik konkurs, men vi mangler oplysninger om foreningens økonomi, før vi kan gå ind og eftergive gælden. Hvis de er i rivende udvikling, så kunne de vel betale de penge tilbage, de har lånt af kommunen. Jeg vil altid være skeptisk over at afskrive penge, vi har lånt ud,” siger Kim Drejer Nielsen, der derfor stemte nej til AOFs anmodning, da sagen blev behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget. Det samme gjorde Dansk Folkepartis Kim Hammer, men alt tyder dog på, at AOF får strøget deres gæld alligevel. Udvalgets tre øvrige medlemmer stemte nemlig ja til ansøgningen om eftergivelsen af gælden.

”Jeg synes, det er vigtigt, vi har en folkeoplysende aftenskole i Rødovre Kommune, der med mange forskellige aktiviteter rammer bredt og når ud til mange borgere,” siger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Lene Due (S) om sagen.

Hun håber samtidig, at byens foreninger har lånt penge for sidste gang, men at det fra sag til sag må

være en individuel vurdering, hvis en ny låneansøgning skulle lande på bordet.

”Det er ikke vores hensigt at låne penge ud, for vi har desværre flere gange oplevet, at foreningerne har meget svært ved at betale pengene tilbage. De foreninger, der har henvendt sig til os, har været i nød og fremover må vi tage stilling til de konkrete situationer, men som udgangspunkt skal vi ikke låne penge ud,” siger Lene Due.

Eftergivelsen af gælden til RødovreKanalen og AOF vil senere på måneden blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, hvor det forventes, at sagen vil blive godkendt med socialdemokraternes absolutte flertal.