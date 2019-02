Tre måls nederlag til Frederikshavn

Jannik Karvinen scorede RMBs eneste mål på straffeslag mod Frederikshavn. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det lykkedes ikke for Mighty Bulls, at vinde en kamp i Jylland i Metal Ligaens grundspil. Med nederlaget til Frederikshavn, er det stort set sikkert, at Rødovre slutter på 7. pladsen i grundspillet, da der er fem point op til Herning Blue Fox, hvor der resterer to kampe.

Af Flemming Haag

Frederikshavn White Hawks-Rødovre Mighty Bulls 4-1 (1-0, 2-0, 1-1) 01:23 1-0 Marcus Pedersen (Davis Friedmann)

21:25 2-0 Evan Jasper (Cameron Spiro)

35:20 3-0 Rasmus Søndergaard (Dale Mitchell)

58:15 4-1 Dale Mitchell (Ian Brady) 49:41 3-1 Jannik Karvinen (Straffeslag) Udvisninger:

08:00 David Friedmann, Frederikshavn (Late hit)

08:00 Mads Eller, Rødovre (Usportslig optræden)

41:49 Radim Piroutek, Frederikshavn (Boarding)

48:13 Radim Piroutek, Frederikshavn (10 min. Other Offences)

49:41 Ian Brady, Frederikshavn (Slashing)

57:58 Christoffer Åkesson, Frederikshavn (Delaying the game)

57:58 Jannik Karvinen, Rødovre (Tripping) Skudstatistik: 35-24 (11-9, 15-5, 9-10) Tilskuere: 1326