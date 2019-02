Tophold slog Rødovre FC

Rasmus Schjerlund udlignede til 1-1 i første periode. Foto: Brian Poulsen

Floorball I den kommende weekend spilles sidste runde i Floorball Ligaens grundspil. Der venter et spændende opgør i Rødovre Stadionhal, hvor Rødovre FC får besøg af Benløse FC, i et direkte opgør om den vigtige tredjeplads, der giver mulighed for at vælge mellem to hold i kvartfinalen, efter at Frederikshavn Blackhawks og Sunds Seahawks FC har valgt deres kvartfinale modstander.

Af Flemming Haag

Rødovre FC var lørdag eftermiddag, på besøg hos Floorball Ligaens tophold Frederikshavn Blackhawks. Kampen blev i realiteten afgjort i første periode, som hjemmeholdet vandt 4-1. I tiden 14:06, fik RFC mulighed for at udligne til 2-2, da de fik tilkendt et straffeslag, som ikke blev omsat i mål.

Tre minutter inde i anden periode, reducerede Niklas Nord til 4-2, men med tre scoringer, kunne Frederikshavn gå til pause med en 7-2 føring, efter anden periode.

Der blev kun scoret et enkelt mål i tredje periode, og det var hjemmeholdets Andreas Glad der sendte bolden ind bag Oliver Have, til slutresultatet 8-2.

I den kommende weekend spilles sidste runde i grundspillet. Frederikshavn Blackhawks og Sunds Seahawks FC mødes i den kommende weekend, og vinderen slutter på første pladsen efter grundspillet. Vinderen af grundspillet, skal vælge først blandt de hold der er placeret fra nummer fem til otte, når der vælges modstander til kvartfinalerne.

Rødovre FC skal ud i et spændende opgør i sidste spillerunde, hvor Benløse FC kommer på besøg i Rødovre Stadionhal.

Inden de to klubber mødes, ligger Benløse FC nummer tre med 28. point og Rødovre FC nummer fire med 27 point. Vinderen af det spændende opgør får lov til, at vælge mellem de to hold der er tilbage, efter at Frederikshavn Blackhawks og Sunds Seahawks FC har valgt modstander til kvartfinalen.

Et kvalificeret bud vil være, at Frederikshavn Blackhawks og Sunds Seahawks FC vælger BFC Vendsyssel og Vanløse Floorball, som slutter på Ligaens to sidste pladser.

Benløse FC og Rødovre FC kan så vælge mellem Copenhagen FC og Hvidovre Attack FC. Copenhagen FC slog Rødovre FC i pokal semifinalen, og Hvidovre Attack FC, har som bekendt fået tilgang af en del Rødovrespillere i julepausen.

En spændende Floorball weekend venter, med efterfølgende valg af modstander til kvartfinalerne.

Kampen mellem Rødovre FC og Benløse FC spilles lørdag den 23. februar kl. 15:30 i Rødovre Stadion Hal.