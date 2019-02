Signe Hansen fra Brandholms Allé så gerne, at Rødovre Kommune gjorde det muligt at give tilskud til pasning af egne børn. Foto: Arkiv

læserbrev Kære politikere og borgere i Rødovre Kommune. I Rødovre Kommune har man, fra politisk side, valgt ikke at give børnefamilier mulighed for at få tilskud til at passe egne børn.

Af Signe Hansen, Brandholms Alle 72B,

Hverken ved at etablere sig som privat dagplejer for egne børn eller via økonomisk tilskud til pasning af egne børn i eget hjem, som flere og flere kommuner ellers tilbyder.

Som mor til to mindre børn oplever jeg, der er flere i min omgangskreds, som stiller sig undrende overfor dette (mig selv inklusiv), da man netop i Rødovre Kommune oplever et øget pres på daginstitutionerne i disse år. Ifølge artiklen i Rødovre Lokal Nyt den 24 jan. 2019 viser en opgørelse, at der frem til december 2020 hver måned vil være flere indmeldte børn, end kommunes vuggestuer reelt er normeret til. Hvorfor så ikke slå to fluer med et smæk og imødekomme de forældre, der ønsker at hjemmepasse deres børn og samtidig give bedre rammer for børnene i de overbelagte institutioner?

Stem på borgerforslag

Hvis der er en bekymring for, at nogle børn ikke bliver stimuleret tilstrækkeligt, eksempelvis sprogligt, så giv i det mindste mulighed for, at forældre etablerer sig som privat dagplejer for eget barn/børn og dermed også give rammerne for børnene at socialisere og indgå sammen med andre børn via legestuer. Jeg har svært ved at forstå, at man, som det mindste, ikke kan få tildelt det tilskud som ens barn vil få ved at være indskrevet i en dagsinstitution – lad dog tilskuddet følge barnet! En sådan løsning vil netop ikke være dyrere for kommunen.

Hvorfor har Rødovre Kommune valgt, at gøre det så svært for forældre at træffe et valg om at gå hjemme med deres børn de første år af deres liv? Mange vil ikke have råd til det uden en økonomisk håndsrækning.

Hvis du er enig med mig, så stem for mit forslag “Tilskud til pasning af egne børn” på Rødovre Kommunes hjemmeside under ‘Borgerforslag’