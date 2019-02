Tak for kaffe – Rødovre Revyen er stærkere end nogensinde før

Årets forestilling har navnet 'Er der mer' kaf'' og spiller fem gange fra den 9. til 13. april i Loen på Rødovregaard. Billetter kan købes via revyens egen hjemmeside, roedovre-revyen.dk Foto: Presse

revy Den lokale amatørforening Rødovre Revyen har, efter flere år i dvale, igen fundet fodfæstet på de skrå brædder. Til foråret skal der følges op på sidste års succesforestillinger og holdet er kun blevet endnu stærkere.

Af Christian Valsted

“Det er vigtigt at holde energien oppe i hele nummeret,” siger Rødovre Revyens kunstneriske leder Sebastian Bagergaard Rasmussen til skuespiller Gitte Nissen, der i Foreningshuset på Højnæsvej øver en monolog til forårets revy.

Nummeret er bare ét ud af foreløbig 30 numre, der fra den 9. til 13. april forhåbentlig skal få lattermusklerne på overarbejde hos publikum i Loen.

”Og der kommer flere numre til. 30 er ikke nok,” siger Sebastian Bagergaard Rasmussen, der siden august måned sidste år har arbejdet intenst med årets revy, der mandskabsmæssig er blevet større og indholdsmæssigt har fået et højere niveau.

Revyen har blandt andet fået tilgang af en professionel koreograf, der tidligere har været danser i Cirkusrevyen og en revytekstforfatter, der tidligere har produceret egne revyer.

”Holdet er blevet stærkere og det samme er vores materiale. Vi har nogle virkelig gode numre med i år. Revyen skal underholde, være eftertænksom og samtidig aktuel. I år taler vi blandt andet om Brexit, krænkelseskultur, pinlig politisk pardans mellem Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, begrebet socialisme, som er ved at dø og vi er også lidt efter vegener- og helsekulturren,” siger Sebastian Bagergaard Rasmussen, inden han fortæller, at arbejdet med årets revy er inde i en fase, hvor der virkelig er tryk på kedlerne.

”Vi er en amatørrevy, for der er ingen, der får løn for at være her, men vi arbejder ligeså meget som en professionel revy. Alle på holdet afsætter 300 timer om året for at få det hele til at spille. Vi prøver hvert år at tage revyen et step op og det er ingen hemmelig, vi drømmer om at blive en rigtig sommerrevy,” siger den kunstneriske leder.