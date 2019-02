Tæv i Tyrkiet

Tobias Hyttel har indledt sin seniorkarriere i år og det koster medaljer i starten, men skaber masser af vigtig erfaring. Foto: Privat

taekwondo Hwarang var for nylig til Turkish Open, som er stærkt besat, hvilket rødovrekæmperne måtte sande og derfor ikke kom hjem med medaljer, men der i mod med vigtig erfaring på højeste niveau. Hyttel deltog i seniorrækken.

Af Peter Fugl Jensen

Turkish Open var vigtig for Hwarang-kæmperne, da det også var udtagelsesstævne til VM i maj.

Et af klubbens stortalenter Lucas Klint Dehn var blandt de mange Hwarang-kæmpere.

”I den første kamp var han oppe mod en russer. Lucas lagde hårdt ud og overlod intet til tilfældighederne,” fortæller formand og træner Tarik Setta. Han fortsætter:

” Lucas kæmpede fysisk og overlegent i en ny tungere vægtklasse. Det hårde pres resulterede i, at modstanderen kastede håndklædet i ringen.”

”I anden kamp ventede en stærk kæmper fra Tyrkiet. Det var tydeligt, at publikum vil se mere fra den stærke dansker og mange samles om banen for at følge med. Igen blev der fra start lagt hårdt ud og duellerne blev vundet på skift af de to stærke kæmpere. Lucas måtte på falderebet se sig besejret knebent til den senere guldvinder af klassen.”

Seniordebut

Hwarangs øvrige kæmpere Shantelle Mendoza, Mariam Mahnu, Jalal Mahnu og Tobias Hyttel debuterede alle i seniorrækkerne ved G-touren.

”Det blev nogle intense kampe, hvor særligt pigerne overraskede ved at vinde første kamp efter en fokuseret og disciplinær indsats. 2. Kamp bliver utrolig tæt for dem begge og de ser sig desværre begge slået på målstregen af rutinerede landsholds kæmpere fra henholdsvist Kasakhstan og Spanien. Utroligt stærkt gået af de to piger,” mener Setta.

Tobias Hyttel vandt sin første kamp over en dygtig tyrkisk kæmper og stod derefter overfor den 2. seedede europamester fra Ukraine i 2. kamp.

”Tobias kæmpede en utrolig hård kamp og fik lagt et stærkt pres fra start til slut. Der bliver udvekslet nogle meget flotte serier og hovedspark gik ind på begge kæmpere. Tobias tabte desværre kampen knebent, men viste, at han kan puste de dygtigste seniorer i nakken,” fortæller Tarik Setta.