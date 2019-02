Soulfuld sanger indtager Viften

Patrick Dorgan bevæger sig rundt i grænselandet mellem længselsfuld melankoli og soulfuld pop. Foto: Presse

koncert Han har irsk blod i årene og synger gudsbenådet. Den danske popmusiker Patrick Dorgan kan opleves i viften lørdag aften.

Af Christian Valsted

Musiker Patrick Dorgan tog de danske radioflader med storm, da han tilbage i 2014 brød igennem lydmuren med først sangen ‘On The Way Down’ og året efter med den swingende popsang ‘Marilyn’.

Debutalbummet ‘Painkillers’ fra 2015 begejstrede også anmelderne og havde blandt andre Lukas Graham-bagmanden Don Stefano tilknyttet. I øjeblikket er Patrick Dorgan højaktuel med duetten ’Can’t Let It Go’ sammen med Stine Bramsen.

Lørdag aften bliver der med garanti både sange til eftertænksomheden og til danseskoene.

Patrick Dorgan går på scenen klokken 20 og billetter kan købes via Kulturhuset Viftens hjemmeside www.viften.dk.