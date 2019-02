Smadret gulv skyld i lukning af Røde Kors-butik

Det var et stort tilløbsstykke, da Røde Kors åbnede på Valhøjs Allé sidste forår. Siden nytår har der ikke været meget at glæde sig over. Foto: Privat

lukket Røde Kors store genbrugsbutik på Valhøjs Allé har været lukket siden slutningen af december måned sidste år og en åbning har stadig lange udsigter. Det er et krakeleret betongulv, der er skyld i balladen.

Af Christian Valsted

Solen skinnede og den røde løber var rullet ud, da Røde Kors sidste forår inviterede

alle borgere til indvielse af lokalforeningens nye genbrugsbutik på butikstorvet på Valhøjs Allé. Lokalerne på Rødovrevej var blevet for trænge og derfor var de store nye lokaler i stueplan helt ideelle til blandt andet møbelsalg.

Butikken oplevede hurtigt en større kundestrøm, men siden den 21. december har der været helt lukket og slukket i butikken, der sælger alt lige fra brugt tøj og møbler til legetøj og isenkram til køkkenet.

Årsagen til den midlertidige lukningen skal findes i gulvhøjde. Da Røde Kors flyttede ind på Valhøjs

Allé i foråret 2018, blev der lagt et nyt gulv, men det viste sig hurtigt, at gulvet arbejdede sig op og der kom buler. ”Først troede vi, det kunne klares ved at tage

det nye gulv af, spartle og lægge et nyt på. Men da gulvet kom af og man fik kigget nøje på underlaget, viste det sig, der lå et tykt sandwichlag af tæpper, som skulle fjernes, inden der kunne spartles med fornuft,” fortæller Kim Drejer Nielsen, der er næstformand i Røde Kors.

Tab på halv million

Og en ulykke kommer sjældent alene, for da tæpperne under gulvet blev fjernet, viste det sig, at betongulvet smuldrede og at der derfor skulle støbes et nyt.

”Det har håndværkerne så taget fat på, men når gulvet er støbt, skal det stå og tørre mindst 28 dage for at dampe af. Først når gulvet er gennemtørt, kan man starte på at bygge ovenpå,” oplyser Kim Drejer Nielsen.

På Valhøjs Allé er butiksleder Hans Senn naturligvis ked af situationen.

”Det er en rigtig møgsag som har betydet, vi har mistet en stor omsætning på op imod en halv million kroner. Vi har jo kun udgifter til husleje, så det er mange penge som organisationen går glip af,” siger Hans Senn, der forventer, at Røde Kors butikken igen kan slå dørene op i slutningen af marts måned.