Sikker RMB sejr i Odense

Mads Eller scorede to gange i 5-2 sejren over Odense Bulldoga. Foto: Brian Poulsen

Ishockey RMB fik en god optakt til Play-off med en 5-2 sejr over Odense i Odense Skøjtehal. I anden periode, op-stod der en sjælden situation, da Mads Eller og Stefen Klarskov begge scorede inden for et minut, da RMB var i undertal. RMB spiller første Play-off kamp hjemme i Rødovre Centrum Arena, søndag den 10. marts.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Buls, stillede op til kampen mod Odense Bulldogs, uden Matthias Asperup, Edgars Treijs, Thomas Olsen, Sebastian Bergholt, og William Rørth.

Rødovres start femmer: Julius Nyquist, Patrick Flügge, Andre Pison, Morten Andreasen og Nicklas Carlsen. Frederik Jakobsen starter i mål, med Magnus Wulff som Backup.

Sidste kamp i Metal Ligaens grundspil, spiller Rødovre Mighty Bulls ude mod Odense Bulldogs i Odense Skøjtehal. Efter fem minutter spil, faldt kampens første udvisning, hvor Patrick Flügge fik to minutter for Tripping. Rødovres sikre boksplay holdt Odense fra scoring. Midt i perioden, fik Odenses Martin Larsen to minutter for Tripping, men ingen Rødovre scoring i overtal.

Da der var spillet femten minutter, får Odenses Sami Jekunen en afventende udvisning, og Rødovre spiller seks mod fem. Inden udvisningen blev effektueret, havde Lasse Mortensen sendt pucken ind bag Teemu Seppänen i Odenses mål.

To minutter senere fik Odense udlignet, da Mathias Thinnesen sendte pucken forbi Frederik Jakobsen i Rødovres mål.

Rødovre kom fint ud til anden periode. Allerede efter 1 min. og 13 sek. bragte Mads Eller igen Rødovre foran.

I tiden 26:25 for Odenses Henry Hardarson ti minutter for Unsportsmanlike Conduct. Odenses Sebastian Ehlers bliver den næste der tager plads i straffeboksen. Ingen powerplay scoring til Rødovre.

Så fik Jonas Sass to minutter for Cross-Checking, og Rødovre skal spille boksplay. Efter et minut i undertal, øger Mads Eller til 1-3 og inden Jonas Sass igen kom på isen, øgede Stefen Klarskov til 1-4 på en pasning fra Nicklas Carlsen, så Rødovre kunne gå til pause med en tre måls føring.

Fire minutter inde i tredje periode, fandt Morten Andreasen Nicklas Carlsen som kvitterede ved, at sende pucken i mål til 1-5. Et minut senere, reducerede Odenses Yannick Vedel til 2-5. Midt i perioden, fik Nicklas Carlsen to minutter for Tripping og i slutningen af tredje periode fik Odenses Sami Jekunen to minutter for Hooking.

En sikker sejr til ”Tyrene” som fik en god optakt til Play-Off.

Play-Off.

Når Play-In serien mellem Herlev Eagles og Odense Bulldogs er afgjort, trækkes der lod til Play-Off/Kvartfinalerne.

Play-Off har deltagelse af de syv bedst placerede hold fra grundspillet, samt vinderen af Play-In serien. Opgørene spilles bedst af syv kampe. De fire bedst placerede hold i grundspillet, vælger i seedningsrækkefølge selv deres modstander i kvartfinalen, blandt de fire lavest placerede hold.

Første runde i Play-Off serien, spilles efter den udmeldte dato, fredag den 8. marts.

Rødovres første hjemmekamp i kvartfinalen, spilles fredag den 10. marts i Rødovre Centrum Arena.