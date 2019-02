Sikker RH sejr

Line Kejser var skarp i kontraspillet. Foto: Brian Poulsen

Håndbold RH vandt en sikker sejr i udekampen mod AB, hvor velorganiseret forsvarsspil og effektivt kontraspil grundlagde den sikre sejr.

Af Flemming Haag

Efter en start med uskarpe afslutninger, og et forsvar det blev sat, kom RH bagud 3-1 i udekampen mod AB. Men så kom der kontrol over tingene. Der kom styr på defensiven, fart på angrebsspillet og fløjene kom hurtigt afsted. RH kom foran 3-6 og 4-9, hvor der var spillet tyve minutter.

Amalie Hjort kom på banen, og markerede sig med to scoringer til 5-11. RH kom ind i en periode med koncentrationssvigt, løb tør for ideer og leverede uprovokerede fejl. Det udnyttede hjemmeholdet, og fik reduceret til 8-11, hvor der resterede syv minutter af første halvleg.

Efter en scoringspause på otte minutter, øgede Elisabeth Høyer til 8-12. Line Kejser og Julie Brandt lukkede første halvleg med hver en scoring, til pausestillingen 9-14.

En første halvleg, hvor RH havde styr på tingene, men mister attitude, og lukker unødvendigt AB ind i kampen. En effektiv afslutning, fik skabt en pauseføring på fem mål.

RHs kontraspil var effektivt. Line Kejser og Maria Breddam øgede til 9-16. AB kom tilbage med to scoringer til 11-16 og det blev 11-17 ved Julie Brandt, hvor der var spillet fem minutter. Det blev kun til en enkelt RH scoring af Maria Breddam til stillingen 12-18 de næste syv minutter.

Så kom der en rigtig god RH periode, hvor hjemmeholdet havde problemer med, at finde modtræk overfor RHs effektive kontraer. Med tre scoringer af Anne Jagd og to mål af Line Kejser blev det 15-23. Elisabeth Høyer og Anne Jagd øgede til 15-25. Amalie Hjort og Sarah Kejser til 15-27 inden Sarah Kejser og Emilie Jørgensen med hver en scoring øgede til slutresultatet 16-29.

Annonce

Bortset fra enkelte koret udfald, hvor der bliver brændt store chancer, så leverede RH en overbevisende indsats. Der var god bevægelse i forsvaret, bolden blev flyttet godt rundt i angrebet, og timingen i kontrafasen var imponerende.

Rødovres håndbolddamer spiller sin næste kamp fredag den 1. marts kl. 20:10 mod HIK i Maglegårdshallen. Begge hold har 37 point inden det vigtige opgør, hvor Rødovre har spillet 20 kampe, og HIK 21 kampe. Rødovre vandt de to klubbers første møde med 27-23.