Rødovres bygninger skal være grønne Det kan ikke betale sig rent økonomisk for kommuner at sætte solceller på gamle bygninger, som her på byggelegepladsen, men nu får Rødovre dispensation, så det kan betale sig at sætte dem op på nye bygninger.

Tre nye solcelleanlæg er bare en del af de investeringer, der skal nedbringe energiforbruget i de kommunale bygninger i år.

Af André Bentsen

Planlagte energiforbedrende tiltag i Rødovre Kommunes bygninger i 2019 Solceller på pavilloner ved Jobcentret, Børneinstitutionen Søtorp og børneinstitutionen ved Kærhuset. Pris: 800.000 kr. Tilbagebetalingstid: 10 år.

Optimering af CTS-anlæg på skoler. CTS står for Central, Tilstandskontrol og Styring og med sådan et anlæg kan man fra ét sted kontrollere og overvåge, hvad der sker i mange rum og anlæg i større og mindre bygninger. Pris: 500.000 kr. Tilbagebetalingstid: 12 år.

Renovering af varmecentraler. Pris: 400.000 kr. Tilbagebetalingstid: 6 år.

Etablering af el-målere på tekniske anlæg for optimering af driftstider. Pris: 300.000 kr. Tilbagebetalingstid: 8 år.

Omlægning af cirkulationsstreng på Rødovre Kommunes kursussted, Skovly. Pris: 250.000 kr. Tilbagebetalingstid: 5 år.

Tiltag i forbindelse med andre anlægs- og vedligeholdelsessager og øvrige tiltag. Pris: 700.000 kr. Tilbagebetalingstid: 12 år.