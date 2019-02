Rødovremurer er i DM-finale

Sådan så det ud sidste år, da vinderne gik samlet på scenen. Måske kommer Dennis fra Rødovre med i år. Foto: Presse

håndværk Dennis Meyer er med i kapløbet om at blive årets håndværker.

Af André Bentsen

På Facebook efterlyser den lokale murer, Dennis Meyer, ofte nye lærlinge eller svende.

Det går nemlig godt i den lille virksomhed ‘Meyers Murerservice’, der hver morgen ruller ud fra vejene i Rødovre for at fuge og fræse overalt på Sjælland.

Så godt, at Dennis Meyer nu er med i finalen om at blive kåret til Årets Håndværker i kategorien, Årets Murer med nul til fire ansatte.

Den eftertragtede pris uddeles den 10. og 11. april i Cirkusbygningen i København.

På ferie i Thailand

Vi har ikke selv nået at tale med Dennis Meyer, men i en pressemeddelelse fortæller han, hvordan hans ferie i Thailand pludselig blev bedre, da han blev ringet op af en konsulent fra Anmeld Håndværker.

“Jeg havde slet ikke tænkt, det var en mulighed, jeg blev finalist. Derfor havde jeg heller ikke holdt øje med live-udsendelsen på Facebook. Så da der var en pige, der sagde ‘Tillykke med din finalistplads’ i røret, blev jeg virkelig overrasket. Jeg er glad for det skulderklap, det er at blive finalist – og samtidig meget taknemmelig for at mine kunder bruger tid på at anmelde mit arbejde, for ellers var dette aldrig sket,” fortæller Dennis Meyer.

Finaleplads kræver god kundeservice

Virksomheden er blandt de i alt 238 håndværksfirmaer fordelt på 27 forskellige kategorier, som har fået de højeste ratings fra kunderne det seneste år på anmeldelsesportalen www.anmeld-haandvaerker.dk, der danner baggrund for kåringerne af Årets Håndværker.

“Vi er virkelig stolt over at opnå denne anerkendelse, som en finalistplads er udtryk for,” understreger han.

De bedste håndværkere har succes

Mere end 5.000 håndværksfirmaer har fået anmeldelser på anmeld-haandvaerker.dk.

Alle vurderes løbende af deres kunder på fem parameter – aftale, kommunikation, pris, tilfredshed og oprydning.

“Det er ottende gang, vi ser en positiv udvikling, fortæller Peter Birkelund, der er medstifter af

bygogbolig.dk, som står bag både www.anmeld-

haandvaerker.dk og Årets Håndværker.

”Fremgangen er størst på aftaleområdet, hvor karakteren ligger på flotte 4,84 ud af en skala der går til 5,00. Samlet set er gennemsnittet fortsat 4,77 som var rekorden fra sidste år. Det går således fortsat fremad for håndværkerne, som bliver stadig bedre til at levere den gode serviceoplevelse hos kunderne,” tilføjer han.

Ser frem til den store aften i Cirkusbygningen

Dennis Meyer fra Meyers Murerservice fortæller om firmaets forventninger:

“Jeg ser frem til en god aften i Cirkusbygningen, og håber selvfølgelig, at jeg kan tage vinder-statuetten med hjem til Rødovre. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvordan det falder ud,” cementerer den lokale murer.