RMB tabte efter straffeslagsgyser

David Suvanto kåret til månedens spiller i Metal Ligaen. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det blev til endnu et RMB nederlag, efter forlænget spilletid og straffeslag. En underholdende ishockeykamp, hvor ”Tyrene” leverede en godkendt indsats, med god gejst og intensitet, som tegner positivt til det kommende Play-Off.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Buls, stillede op til kampen mod Aalborg Pirates, uden Matthias Asperup, Edgars Treijs, Sebastian Bergholt, Thomas Olsen, og William Rørth.

Rødovres start femmer: Julius Nyquist, Patrick Flügge, Morten Andreasen, Kim Johansson og Nicklas Carlsen. Stefan Ridderwall starter i mål, med Frederik Jakobsen som Backup.

Inden kampen, overrakte borgmester Erik Nielsen en check fra Team Rødovre på kr. 60.000,- til RMBs direktør Bjørn Sørensen, for RMBs kvalifikation til kvartfinaleserien.

DIUs hovedsponsor Metal, overrakte en pris til David Suvanto, der blev kåret til månedens spiller i Metal Ligaen.

Da RMB er sikret deltagelse i kvartfinaleserien, er der i realiteten kun resultatet at spille for, i kampen mod Aalborg Pirates. Efter en længere skadespause, er Steffen Klarskov igen tilbage på isen.

Der var mødt mange frem til kampen fredag aften i Rødovre Skøjte Arena, og de blev vidne til en tempofyldt åbning på kampen.

Første farlige forsøg kom fra Kasper Jensen, som med et slagskud sendte pucken tæt forbi mål. Spillet vekslede, og der blev afsluttet flittigt. Kasper Jensen med endnu et slagskud og Mads Eller testede Ronan Quemener i nordjydernes mål. Så var det Steffen Klarskov der var tæt på, i en periode, hvor Rødovre skabte meget trafik i gæsternes zone.

Efter et spillemæssigt overtag af hjemmeholdet, opstod der en stor mulighed til Aalborgs Spencer Humphries, men han fik ikke træf på pucken.

”Tyrene” fortsatte presset. Andre Pison opfangede en fejlpasning i Aalborgs zone, trods en kvalificeret afslutning, præsterede Aalborgs keeper Ronan Quemener endnu en stor redning. Kasper Jensen med endnu et slagskud og et nærgående forsøg fra Rasmus Astrup endte uden scoring.

En fair spillet første periode med tempo og intensitet, hvor hjemmeholdet var spilstyrende, og tilspillede sig mange gode afslutnings muligheder.

Aalborg åbnede anden periode med en scoring allerede efter 1 min. og 16 sek. da der opstod en løs chance, som Sebastian Andersen udnyttede, og sendte pucken ind bag Stefan Ridderwall. Kort efter faldt kampens første udvisning, da Aalborgs Mikkel Højbjerg fik to minutter for Slashing. Rødovre fik ikke udbytte af overtalssituationen, trods gode forsøg fra Morten Andreasen, Jannik Karvinen og Steffen Klarskov.

Aalborg var igen blevet fuldtallige, da David Suvanto fik to minutter for holding. Aalborg var effektive i deres powerplay, og Sebastian Andersen kunne med sin anden scoring, bringe gæsterne foran 2-0.

Midt i perioden fik Rødovres Dennis Christjansen to minutter for Cross-checking. Et solidt boksplay og Stefan Ridderwall, holdt gæsterne fra, at komme yderligere foran.

Umiddelbart efter at Rødovre igen var blevet fuldtallige, havde Patrick Flügge et godt forsøg, efterfulgt af en kvalificeret afslutning af Marco Illemann.

Ti sekunder inden periodepausen, lykkedes det endelig for RMB, at sende pucken forbi Ronan Quemener. Jannik Karvinen sendte pucken på tværs til Rasmus Astrup, som first timede pucken i nettet.

En lige anden periode, hvor gæsterne kom forholdsvis let frem til deres scoringer. Rødovre havde flere kvalificerede afslutninger, men Ronan Quemener i gæsternes mål viste storspil. En fortjent reducering faldt kort før periodepausen, efter fint pasningsspil, mellem Jannik Karvinen og Rasmus Astrup.

Et minut inde i tredje periode, sendte Riku Pitkänen fra en position bag målet, en pasning til Mads Eller, som sendte pucken i mål med et håndledsskud, til stillingen 2-2, og stemningen steg på lægderne.

Midt i perioden fik Rødovre en ny overtalsmulighed, da Aalborgs Aaron Harstad, fik 2 + 10 minutter for Checking to the head. Rødovre fik ikke scoret i powerplay. Fem sekunder før slutfløjt tog Aalborg Time Out.

En jævnbyrdig tredje periode, hvor hjemmeholdet havde flest afslutninger.

Kampen skulle afgøres i forlænget spilletid, hvor der ikke blev scoret. Så skulle det hele afgøres efter straffeslag. Det blev Aalborgs Mikkel Højbjerg, der sendte det afgørende straffeslag i mål, efter en straffeslags gyser.

Rødovre Mighty Bulls spiller sidste kamp i Metal Ligaens grundspil, søndag den 25. februar kl. 15:00 mod Odense Bulldogs i Odense Skøjtehal.