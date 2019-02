RH smed syvmåls føring

Jakob Bønnelykkes syv scoringer, rakte ikke til sejr i topkampen mod TIK Taastrup. Foto: Ian Nielsen

Håndbold Efter en overbevisende første halvleg, og foran 14-7 ved pausen, gik RH fuldstændig i stå, og tabte anden halvleg 9-19 og kampen 23-26.

Af Flemming Haag

En tæt pakket stadionhal, dannede rammen om topkampen mellem RH og TIK Taastrup. RH præsenterede et overraskende comeback til Frederik Orby, som efter et ophold i Køge Håndbold er vendt tilbage til RH.

Der var tryk på fra kampens start, hvor gæsterne lagde bedst ud, og kom foran 1-2. Med sin anden scoring, fik Alexander Hansen udlignet til 2-2 hvor der var spillet fem minutter. Der gik fem minutter inden den næste scoring, hvor Jacob Bøgelund på straffekast bragte RH foran 3-2. Det blev 4-2 ved Jonas Orby, som elegant lagde bolden over gæsternes keeper. Så kom Frederik Orby på banen, og med første boldkontakt, øgede Orby til 5-2. Lasse Dalgaard og Jonas Hybel øgede til 7-2 hvor der var spillet atten minutter. Et kompakt RH forsvar med stor fysik, og en velspillende Lasse Sørensen i RHs mål, forhindrede gæsterne i, at komme frem til scoring i sytten minutter, før der blev reduceret til 7-3. Jacob Bønnelykke og Jonas Orby øgede til 9-3. Så tog Jacob Bønnelykke over, og med tre scoringer blev det 12-4, hvor der resterede fem minutter af første halvleg.

Gæsterne kom bedre med i slutminutterne, hvor det blev til tre scoringer, og to scoringer af Ask Kristoffersen, til pausestillingen 14-7.

En første halvleg med højt tempo og intensitet, hvor hjemmeholdet formåede, at åbne Tåstrups kompakte forsvar og havde kvalitet i afslutningerne. Der var styr på defensiven, og gæsterne havde svært ved, at spille sig frem til muligheder.

En overbevisende første halvleg af Rødovre HK.

Der blev vendt fuldstændig rundt på kampen i anden halvleg, hvor det på forunderlig vis lykkedes for RH, at smide en sikker syv måls føring væk.

Rødovre kom forfærdeligt i gang med anden halvleg. Lagde ud med en udvisning, et dømt straffekast til gæsterne, og en reducering til 14-8. I undertal sled Kristoffer Leth sig fri, og scorede til 15-8. RH holdt en scoringspause på ti minutter, og det udnyttede Taastrup med fem scoringer, og fik reduceret til 15-13, i en periode, hvor hjemmeholdet var løbet tør for ideer angrebsmæssigt, og forsvaret blev skilt ad. Jakob Bønnelykke fik skabt lidt luft, med sin scoring til 16-13, og Bønnelykke øgede med sin syvende scoring til 17-14. Det blev 18-16 midt i halvlegen, og kampen var fuldstændig åben.

Frederik Orby til 19-16 og Ask Kristoffersen øgede til 20-17. Gæsterne holdt niveau, og kom med tre scoringer på 20-20, hvor der var spillet tyve minutter af anden halvleg. Det blev 21-20 ved Frederik Orby og Jonas Hybel til 22-21, hvor der resterede fem minutter af anden halvleg. Med tre minutter tilbage af anden halvleg, kom gæsterne foran for første gang i kampen, da det blev 22-23, og et minut senere blev det 22-24. Gæsterne fik en udvisning, fulgt op af en RH udvisning. I spil fem mod fem, øgede Taastrup til 22-25, inden Ask Kristoffersen fik reduceret til 23-25. Taastrup lukkede kampen med endnu en scoring, til slutresultatet 23-26.

Med en pauseføring på 14-7 efter en første halvleg, hvor RH havde fuldstændig styr på tingene, så var der ikke meget der fungerede i anden halvleg. Skidt, når man føler, at man har været godt med.

Med sejren er TIK Taastrup stukket lidt af, og ligger alene på første pladsen med 30 point. Hvidovre IF og Rødovre HK deler anden pladsen med 28 point. Alle tre hold har spillet 17 kampe.

RH spiller igen, søndag den 3. marts kl. 16:00 mod SUS Nyborg i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter. Næste hjemmekamp, søndag den 10. marts kl. 16:30 mod Jernløse.