RFC ydmyget på hjemmebane

Oliver Have leverede en god indsats trods elleve scoringer. Foto: Brian Poulsen

Af Flemming Haag

Inden kampen mod Benløse FC, blev Rødovre FCs nye slogan, ”Stoltheden er ubeskrivelig” annonceret. Projektet, blev støttet af Combi Byg.

Der var mødt mange frem i Rødovre Stadionhal, til kampen mellem Rødovre FC og Benløse FC, i det direkte opgør om tredjepladsen i Floorball Ligaens grundspil.

Det var et top motiveret Benløse FC, der fra kampens start, fik lagt et voldsomt pres mod hjemmeholdets defensiv.

Efter seks minutters spil, havde Mathias Glass og Stefan Hedof bragt gæsterne foran 0-2. Midt i perioden blev det 0-3 ved Mikkel Christensen, som også fik sendt bolden ind bag Oliver Have, fem minutter inden pausen. Benløse fortsatte med, at lægge pres mod Rødovres mål, og med to minutter til periodepausen, blev det 0-5 da Jesper Roland sendte bolden i mål.

Rødovre fik en overtals mulighed i slutningen af perioden, men fik ikke spilet sig frem til afslutninger.

En første periode, hvor Benløse FC var spilstyrende, og udfordrede Rødovres defensiv. Hjemmeholdet havde svært ved, at få spillet sig frem til kvalificerede afslutninger, i en periode hvor Oliver Have i Rødovres mål havde rigeligt at se til.

Benløse lagde pres på fra starten af anden halvleg. Tre minutter inde i perioden blev det 0-6 og et minut senere 0-7 på Stefan Hedofs scoring.

Rødovre havde svært ved at få flyttet spillet ud af egen zone, og løb forgæves mellem gæsternes hurtige kombinationer.

Midt i perioden lykkedes det hjemmeholdet at komme længere frem på banen, og det resulterede i en reducering, da Brian Gadegaard Jensen sendte bolden ind bag gæsternes keeper Emil Lindström. Umiddelbart efter Rødovres reducering, fik gæsterne en udvisning, men Rødovre fik ikke udbytte af overtalsspillet. Nærmest ved, var Nicolai Jensen, men han sendte bolden over mål.

Tre minutter inden pausen, blev det 1-8 på endnu en scoring af Stefan Hedorf. Benløse løb ind i endnu en udvisning kort før periodepausen. I Rødovres overtalsspil, slog Benløse kontra, og øgede til 1-9 på mål af Simon Møller.

Rødovre startede tredje periode i overtal. Fik flyttet bolden godt rundt, men kom ikke frem til afslutninger. Benløse var netop blevet fuldtallige, da Mathias De Fries øgede til 1-10.

Hjemmeholdet fik spillet sig frem til enkelte afslutninger, hvor Rasmus Schjerlund, Andreas Kleczewski og Niklas Nordh, var tæt på, inden det lykkedes Brian Gadegaard Jensen, at reducerer til 2-10 midt i tredje periode.

Gæsterne fortsatte med at have initiativet, og sluttede effektivt af, da Daniel Nygaard scorede kampens sidste mål kort før tid.

Benløse leverede en overbevisende indsats, og var bedst på alle parameter i alle tre perioder.

Med nederlaget til Benløse FC, slutter Rødovre FC på Floorball Ligaens fjerdepladsen efter grundspillet. Rødovre FC får ikke mulighed for at vælge modstander til kvartfinalen, men skal møde det hold som Frederikshavn Blackhawks, Sunds Seahawks og Benløse FC har valgt fra.

Kvartfinalerne i Floorball slutspillet starter i weekenden den 2. og 3. marts, med deltagelse af de otte hold fra grundspillet. Der spilles bedst af fem kampe, i kvart- og semifinalerne. Både kvart- og semifinalerne afgøres ved valg, hvor de højest placerede hold fra grundspillet vælger deres modstander, og samtidig har hjemmebanefordel, i en eventuelt femte kamp.

Der trækkes lod til kvartfinalerne, mandag den 25. februar.