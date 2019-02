Pønser på nyt rådhus

Mange kommunale arbejdspladser forsvinder, hvis det store byudviklingsprojekt 'Bykernen' bliver en realitet og Rødovre Kommune kan derfor være tvunget til at bygge nyt for at få plads til administrative medarbejdere. Foto: Brian Poulsen

arbejdspladser Rødovre Kommune har store planer om at udvikle den centrale del af byen til et attraktivt bymiljø med boliger og nyt strøg. Det kan betyde, at kommunen må bygge et nyt råhus for at få plads til administrative arbejdspladser.

Af Christian Valsted