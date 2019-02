Pas på: Mafiaen kommer

Den Danske Mafia har fortolket John Mogensens udødelige sange og serverer dem i en sikker festpakke på Damhuskroen på lørdag. Foto: Presse

fed fest Der sker ting og sager på den gamle kro i Rødovre, hvor Den Danske Mafia lørdag den 23. februar får dig til at savne John Mogensen og sommerens festivaller.

Af André Bentsen

Hvis John Mogensen ikke var John Mogensen, ville han måske have været en del af Den Danske Mafia, der er kendt for at fortolke den danske nationalskjald på deres helt egen måde.

Det kommer de i den grad også til at gøre på lørdag, når mafiaen indtager Damhuskroen.

Sangene er mere aktuelle end nogensinde før og mafiaen har da også besøgt blandt andet Skanderborg Festival, Samsø Festival, Haze over Haarum, Glostrup Festival og Jellinge Festival for nu at nævne nogle af de steder, hvor man godt må synge med med en fadøl i hånden.

Fest, fadøl og fællessang

Efter nu i 12 år at have kørt de danske landeveje tynde er de danske partyrockere fra Den Unge Mafia efterhånden blevet en institution i dansk festival- og koncertkultur og er klar til at lade dig slå igennem på din egen medbragte luftguitar, for den får du brug for på ‘Dammeren’, hvis du skal følge med de andre.

Med et repertoire bestående af John Mogensens udødelige sange fortolket som rockklassikere er succesen bare vokset og vokset. Med fem CD-udgivlser i baggagen har publikum desuden haft muligheden for at tage Den Danske Mafia med hjem og lære

de populære Mogensen-

sange fra en lidt mere partyorienteret vinkel, end man er vant til.

“Du får kort sagt et frisk pust fra et band med et lunt glimt i solbrillerne og et mål med musikken,” lokker arrangørerne på Damhuskroen løftefuldt.