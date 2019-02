Opråb til sofavælgerne – 100 dage til EU-valget

The LOW building of the European Parliament in Strasbourg at sunset

Fredag den 15. februar er der præcis 100 dage til EU-valget. Ved sidste EU-valg stemte 56,06 procent af borgerne i Rødovre Kommune. Foto: EU2019

euvalg I dag er der præcis 100 dage til EU-valget. Chefen for Europa-Parlamentet i Danmark, Anne Mette Vestergaard, håber, flere borgere vil sætte deres kryds i stemmeboksen end ved valget i 2014.

Af Christian Valsted

56,06 procent af Rødovres stemmeberettigede borgere afgav en stemme, da der for fire år siden var valg til Europa-

Parlamentet. Det var marginalt færre end de 56,3 procent, der stemte på landsplan og Anne Mette Vestergaard, som er chef for Europa-Parlamentet i Danmark, håber derfor, at endnu flere lokale borgere vil deltage aktivt i demokratiet, når det går løs om 100 dage.

”Jeg håber, endnu flere fra Rødovre vil stemme til forårets EU-valg. Europæisk demokrati er på spil, så hver eneste vælger må tage stilling og bruge sin stemme. Vi stemmer ikke kun på vegne af os selv, men også vores familier og venner,” siger Anne Mette Vestergaard.

Nyager toppede

Valgdeltagelsen til Europa-Parlamentet ligger langt fra valgdeltagelsen til folketingsvalget, der med 85,8 procent fik mere end 4,1 millioner danskere i stemmeboksene. Hvis man dykker ned i de lokale tal, er der også stor forskel på, hvor i Rødovre at flest stemte ved EU-valget i 2014.

Nyager lå i spidsen med hele 61,78 procent, mens kun 47,67 procent stemte ved valgstedet ved Milestedet.

”Det er fantastisk, at borgerne i Rødovre engagerer sig, men det vil være stort, hvis endnu flere vil være med til at bestemme, hvilken retning EU skal gå. Min drøm er, at alle gør det at stemme til noget hyggeligt, hvor gamle og unge tager hinanden under armen og får brugt deres stemme. Kan vi skabe en sneboldeffekt, så ender vi med sammen at nå ud til de sofavælgere i Rødovre, der har brug for et kærligt spark for at komme hen til stemmeboksen,” siger Anne Mette Vestergaard.

På hjemmesiden www.dennegangstemmerjeg.eu kan du vise, at du har tænkt dig at stemme til valget. Bagefter kan du dele dit personlige link med dem, du kender.Undersøgelser viser, det at stemme er en social begivenhed. Hvis du stemmer, øges chancen markant for, at dine kolleger, dine naboer og din familie også stemmer.