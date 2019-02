Nyt RMB nederlag i Jylland

Mads Eller udlignede til 2-2, hvor der resterede tre minutter af tredje periode. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det blev til et point til Rødovre Mighty Bulls i udekampen mod Esbjerg Energy, efter 2-2 i ordinær spilletid, i en kamp, hvor Rødovre vandt skudstatistikken med hele 28-42. Den forlængede spilletid sluttede 0-0 og kampen skulle afgøres på straffeslag. Det lykkedes ikke for RMB at scorer på straffeslag, og måtte tage fra Jylland med endnu et nederlag.

Af Flemming Haag

Udvisninger: 04:22 Jeppe Vinther, Esbjerg (Tripping) 09:47 Jesse James Mychan, Esbjerg (Roughing) 09:47 Andre Pison, Rødovre (Roughing) 17:02 Christian Wejse, Esbjerg (Tripping) 21:20 Rasmus Astrup, Rødovre (Too many men on the ice) 24:55 Anders Krogsgaard, Esbjerg (Tripping) 25:55 Brady Austin, Esbjerg (2 min. + 10 min. Checking to the Head) 29:29 Oliver Kjær, Esbjerg (High Sticking) 32:52 Kim Karlsson, Esbjerg (Late hit) 39:52 Max French, Esbjerg (Unsportsmanlike Conduct) 39:52 Rasmus Astrup, Esbjerg (Roughing) 52:33 Kim Johansson, Rødovre (Tripping) 64:17 Felix Scheel, Esbjerg (High Sticking)

Rødovre Mighty Buls, stillede op til kampen mod Esbjerg Energy, uden Matthias Asperup, Steffen Klarskov, Edgars Treijs, Thomas Olsen, Christoffer Frænell og William Rørth.

Rødovres start femmer: Sebastian Bergholt, Julius Nyquist, Riku Pitkänen, Kim Johansson og Nicklas Carlsen. Stefan Ridderwall starter i mål, med Frederik Jakobsen som Backup.

Rødovre fik en god mulighed fra start i kampen mod Esbjerg. Efter fire minutter, fik ”Tyrene” en overtalsmulighed, da Esbjergs Jeppe Vinther fik to minutter for Tripping. Det stod fortsat 0-0, da Esbjerg igen blev fuldtallige. To minutter senere, blev det 1-0 da Colin Vock, sendte pucken ind bag Stefan Ridderwall. Midt i perioden kom Esbjergs Jesse James Mychan og Andre Pison i klammeri, og de fik begge to minutter for Roughing.

Tre minutter inden periodepausen fik Rødovre endnu en powerplay mulighed, men fik ikke udlignet hjemmeholdets føring.

Esbjerg gik til pause med en 1-0 føring efter første periode, hvor Rødovre vandt skudstatistikken med hele 9-19.

Annonce

Det blev en livlig start på anden periode. Rødovre lagde ud med, at være for mange spillere på isen. Esbjerg viste skarphed i deres powerplay, hvor Marc Hagel øgede til 2-0. Så fik Esbjergs Anders Krogsgaard to minutter for Tripping. Kort efter Faceoff, reducerede Morten Andreasen til 2-1.

Esbjergs Brady Austin fik 2 + 10 minutter for Checking to the Head, men ingen Rødovre udligning i overtalsspillet.

Midt i perioden, fik Rødovre endnu en powerplay mulighed, da Esbjergs Oliver Kjær fik to minutter for High Sticking, men fortsat 2-1 til Esbjerg.

I tiden 32:52 fik Esbjerg sin fjerde udvisning i anden periode, da der blev dømt Late hit mod Kim Karlsson, men endnu en overtalssituation, uden en Rødovre scoring.

Perioden sluttede med en udvisning til hvert hold. Rasmus Astrup for Roughing og Esbjergs Max French for Unsportsmanlike Conduct.

Der gik tolv minutter af tredje periode, før periodens første udvisning faldt, da Rødovres Kim Johansson fik to minutter for Tripping. Rødovres boksplay hold Esbjerg fra, at komme yderligere foran. Med tre minutter tilbage af tredje periode, udlignede Mads Eller på Morten Andreasens pasning.

I tiden 59:11 skifter Esbjerg målmand. Nikolaj Henriksen går ud og Mathias Seldrup kommer ind. Der blev ikke scoret mere i den ordinære spilletid, så de to hold skulle ud i forlængelse.

I overtiden fik Esbjergs Felix Scheel to minutter for High Sticking. I samme tid tog Rødovre Time Out.

Der blev ikke scoret i overtiden, og kampen skulle afgøres på straffeslag. Det lykkedes ikke for Rødovre at scorer på straffeslag, så Esbjergs Andreas Grundtvig sikrede Esbjerg en 3-2 sejr.

Det var RMBs kamp nummer 13 i forlænget spilletid, og det er kun blevet til to sejre. Med 3-2 nederlaget til Esbjerg, så har Rødovre fortsat sin første sejr til gode i Jylland i denne sæson.

Tirsdag den 19. februar kl. 19:00, spiller RMB i Nordjyske Bank Arena mod Frederikshavn White Hawks.

Fredag den 22. februar kl. 19:00, spiller Mighty Bulls den sidste hjemmekamp i Metal Ligaens grundspil, hvor Aalborg Pirates kommer på besøg i Rødovre Centrum Arena.