Nye boksesejre

Fra venstre ses Antanas Kaminskas, Mamadou Dosso, Samir Osman og Jannik Magnussen. Foto: Privat

boksning Rødovre Bokseklub er aktive i denne sæson og for nylig deltog fire boksere på et sjællandsk hold, der mødte et jysk hold i Kolding.

Af Peter Fugl Jensen

Fire rødovreboksere deltog på et udvalgt sjællandsk hold, der skulle op mod et jysk ditto I Kolding. Dermed ventede der U19 bokseren Samir Osman, Mamadou Dosso, Jannik Magnusson og Antanas Kaminskas god erfaring mod stærke jyske modstandere.

Samir Osman var den første rødovrebokser i ringen. Rødovres let fluevægter var oppe mod Ahmad Arrag fra Brønderslev.

”Jyden var godt nok lavere end Samir, men han kom meget hårdt fremad. Samir blev nødt til at holde distance til sin modstander, som han gjorde med lange, rene stød og ved hele tiden at bevæge sig rundt om sin modstander, så han ikke blev fanget i et hjørne. Det virkede for Samir, der fik en fortjent sejr til Rødovre og Sjælland,” fortæller træner Stuart Watson, der fortætter som sin stærke weltervægter, Mamadou Dosso.

”Han skulle op mod Paul Latsenko fra Pandrup BK, som også er en stærk fighter, men ’Mama’ har fået respekt i boksekredse, som han fortjener, fordi han viser styrker og teknik gennem hele kampen, som han også gjorde i Kolding og derfor kunne vi glæde os over endnu en rødovresejr,” siger en stolt Stuart Watson.

Teknisk knockout

På grund af skader har Rødovres sværvægter Jannik Magnussen været ude af ringen i næsten et år, men endelig var han tilbage og det oven i købet i en regionskamp.

”Jannik mødte Rune Bak, som også er fra Pandrup. Det var en god kamp, hvor der blev givet og taget af begge boksere. Jannik tog nogle chancer og fik sat nogle hårde og gode højrestød ind. Det endte med en uenig dommerafgørelse efter den jævnbyrdige kamp, men Bak vandt kampen med dommerstemmerne 3-2,” siger Watson og slutter om Antanas Kaminskas.

“Vores sidste mand i ringen var Antanas, der mødte en lokal bokser, Casper Larsen. Antanas kom som skud ud af en kanon og fyrede løs fra alle vinkler, så der var stående tælling over jyden efter 30 sekunder.”

”Der var to stående tællinger igen i 2. runde, men Casper fortsatte bravt med at kæmpe, men i en 3. runde, som også var domineret af Antanas, fik han sendt et rent venstrehook ind på siden af Caspers næse, så han gik i knæ til endnu en tælling. Det fik en lederne i Caspers hjørne til at tage en ansvarsfuld beslutning og stoppe kampen, så Antanas vandt på en teknisk knockout.”

Dermed fik rødovrebokserne tre ud af fire sejre, men alligevel vandt Jylland med 6-5.